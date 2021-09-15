В Новосибирске к отоплению подключили 17 объектов

Тепло получат школы, детсады и больницы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске к отоплению подключили 17 социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе СГК Новосибирск.

— Организации были досрочно подключены к отопительному сезону по индивидуальным заявкам, — сообщили в ведомстве.

В числе подключенных к теплу учреждений: больницы, школы, детсады в Калининском, Кировском, Ленинском, Центральном, Октябрьском и Первомайском районах. Отопление дали на следующих улицах: Чекалина, Петухова, Большая, Богдана Хмельницкого, Выборная. Что касается начала отопительного сезона по всей области, решение должны принять в мэрии Новосибирска.

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