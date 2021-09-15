В Новосибирске к отоплению подключили 17 объектов

Тепло получат школы, детсады и больницы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске к отоплению подключили 17 социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе СГК Новосибирск.
— Организации были досрочно подключены к отопительному сезону по индивидуальным заявкам, — сообщили в ведомстве.
В числе подключенных к теплу учреждений: больницы, школы, детсады в Калининском, Кировском, Ленинском, Центральном, Октябрьском и Первомайском районах. Отопление дали на следующих улицах: Чекалина, Петухова, Большая, Богдана Хмельницкого, Выборная. Что касается начала отопительного сезона по всей области, решение должны принять в мэрии Новосибирска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер