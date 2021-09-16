Полицейский, участвовавший в поисках убийцы школьника в Новосибирске, стал главным подозреваемым по делу

В убийстве подозревают полицейского (фото справа). Фото: соцсети

В деле об убийстве 16-летнего подростка из Новокузнецка на новосибирском пляже «Бумеранг» появился подозреваемый: к гибели школьника мог быть причастен сотрудник отдела полиции одного из районов Новосибирска.

Напомним, в конце июня 2018 года Дима вместе с другом и его родителями приехал в Новосибирск из Новокузнецка, чтобы отдохнуть на пляже «Бумеранг». Сибиряки остановились в кемпинге на берегу Обского водохранилища. 28 июня около 9.30 Дима проснулся и пошел в туалет недалеко от своего домика, а через несколько минут вернулся, истекая кровью.

— Дима ничего не успел сказать — умер у нас на руках от потери крови. Мы ничего не могли сделать, была перерезана артерия. Какая-то тварь поджидала — не факт, что его — в кустах с ножом, — рассказывали КП-Новосибирск очевидцы.

На место тут же прибыли сотрудники полиции и следователи. Из улик была только фотография возможных преступников со спины.

— Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство», — комментировал Следственный комитет РФ по Новосибирской области.

Прошло почти четыре года, и теперь в деле появился главный подозреваемый — сотрудник патрульно-постовой службы.

— Мужчина служил в органах с 1998 года, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Он был одним из тех, кто участвовал в поисках убийцы школьника.

Вышли на него совершенно случайно: как именно — пока не сообщается в интересах следствия.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

КСТАТИ

ЭКСТРАСЕНСЫ ОШИБЛИСЬ

Во время поисков убийцы на пляж «Бумеранг» приезжали в том числе и экстрасенсы из шоу «Последние 24 часа», вот только у них была совсем другая версия о том, кто мог быть убийцей подростка.

— Экстрасенсы говорили, что это какой-то рабочий, что якобы прописан в Бердске, живет в частном секторе на дачах, — поделились с КП-Новосибирск сотрудники пляжа «Бумеранг».

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