Под Новосибирском родителей, у которых трое детей погибли на пожаре, освободили из зала суда

Родителей освободили из зала суда. Фото: МЧС по Новосибирской области\ Алена МАРТЫНОВА

Родителей, у которых трое детей погибли в пожаре в Криводановке, освободили из зала суда. Об этом стало известно 16 сентября. Трагедия случилась осенью прошлого года. В момент ЧП дети находились в бараке одни. Родители, по словам соседей, пламя видели, но вместо того, чтобы броситься на помощь двум дочкам и сыну, решили просто уйти.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Точку в этой истории Новосибирский районный суд:

— Суд вынес приговор Марине и Андрею Аблизиной: им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев, — сообщили в суде.

В срок отбывания наказания сибиряков зачли время, проведенное ими в СИЗО: с 15 октября 2020 года по 16 сентября 2021 года. И освободили прямо из зала суда.

Напомним, семья Аблизиных приехала из села в Красноярском крае. Поселились под Новосибирском в селе Криводановка. Жильем сибирякам служил то ли строительный вагончик с печкой, то ли какая-то постройка наподобие сарая. Глава семьи занимался отделкой помещений. С матерью ситуация непонятная: то ли она сидела дома с детьми, то ли тоже работала с мужем. Когда правоохранители допрашивали родителей после трагедии, от тех разило алкоголем, А отец вообще не держался на ногах.

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