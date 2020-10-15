«Мать с отцом увидели пожар и спрятались»: родители сбежали, бросив троих детей заживо гореть в бараке

Увидев горящий дом, родители сбежали. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пожар в заброшенном сарае случился в полдень 15 октября на территории садового общества «Елочка-2». В деревянном развалившемся здании, приспособленном под жилище, в момент ЧП находились трое детей: две девочки — 7 и 5 лет — и их 3-летний брат.

Родители погибших детей узнали о пожаре, когда вернулись домой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Эксперты еще не установили причину возгорания. Но, скорее всего, ветхое строение вспыхнуло из-за печки-буржуйки, которой обогревалось помещение.

Это все, что осталось в память о детях. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Они родом из Красноярска, приехали сюда на заработки, — рассказал КП-Новосибирск знакомый погорельцев. — Мой коллега работал с отцом детей и их мамой, они занимались строительством.

Судя по всему, семье было негде жить, не хватало и денег на съем квартиры в Новосибирске. Поэтому пара с детьми жила в заброшенном сарае. Когда жилище загорелось, взрослых дома не было.

На месте работают сотрудники МЧС, следственного комитета и полиции. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Они шли откуда-то, смотрят, дом их горит, — говорит знакомый семьи-погорельцев Сергей. — Они испугались и убежали. Какие-то очевидцы вызвали уже пожарных. Потом отец и мать детей стали мне звонить и просить их спрятать. Я им предложил идти в полицию. Да и вообще как-то в голове не укладывается, зачем им убегать-то? Поверить не могу в это все. Вот два дня назад детей этих целовал, а теперь их нет.

На месте происшествия работают следователи СК, полицейские и эксперты МЧС. Между служебными машинами сотрудников, шатаясь, бродят и родители сгоревших ребятишек. Отец едва стоит на ногах, но виной всему, видимо, не случившееся горе, а алкоголь. Мужчина то и дело присаживается на корточки около полицейской машины и пытается сообразить, что происходит. Мать ведет себя буйно, кричит на журналистов и бросается в драку.

Родители увидели, что дом горит и убежали. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Теперь следователям предстоит восстановить всю картину трагедии. Если выяснится, что родители даже не пытались спасти детей и потушить сарай, а действительно сбежали и хотели спрятаться, то в отношении них может быть возбуждено уголовное дело за оставление в опасности.

Почему органы опеки вовремя не отреагировали на то, что дети живут в заброшенном бараке в поле, — вопрос открытый. «Комсомолка» направила запрос в мэрию Новосибирска: их ответ мы обязательно опубликуем.

Теперь следователям предстоит выяснить всю картину происшествия. Фото: Алена МАРТЫНОВА

КП-Новосибирск следит за ходом следствия.

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