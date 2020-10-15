«Сильно обгорели, сложно установить возраст»: следователи начали проверку после гибели трех детей на пожаре в Новосибирске

На месте ЧП работают следователи и спасатели. Фото: МЧС по Новосибирской области

В СК по Новосибирской области прокомментировали трагедию, где на пожаре предположительно погибли дети. На месте ЧП работает следователь.

— 15 октября около 13 часов в Ленинском районе Новосибирска на улице Хинганская при разборе сгоревших конструкций неэксплуатируемого дощатого строения пожарные обнаружили тела трех человек. В настоящее время следователями СКР и сотрудниками МЧС продолжается осмотр места происшествия, выясняются причины и очаг возгорания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность погибших. Назначена пожаро-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следователи предполагают, что погибши — это дети. Их возраст пока невозможно установить, так как тела сильно обгорели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирском на пожаре сгорели трое детей: их останки нашли под завалами.

На месте ЧП работает следователь СК. (подробнее)