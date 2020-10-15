В Новосибирском на пожаре сгорели трое детей: их останки нашли под завалами

Эксперты выясняют, что произошло.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В четверг, 15 октября, в Ленинском районе Новосибирска произошла трагедия. В доме №1/2 на улице Хинганской на пожаре погибли трое детей. Их останки нашли, когда разбирали завалы.
— Под завалами были обнаружены тела предположительно трех детей. Следственный комитет организовал доследственную проверку. Следователь выехал на место для осмотра, все обстоятельства выясняются. Подробности и их личность устанавливается, — сообщили КП-Новосибирск в СК по Новосибирской области.
В МЧС по Новосибирской области прокомментировали ЧП.
— Горело нежилое дощатое строение. Предположительно в нем проживала семья, — рассказали спасатели.
Известно, что тела детей сильно обгорели, пока эксперты не могут назвать даже приблизительно их возраст.
КП-Новосибирск выясняет подробности трагедии.
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