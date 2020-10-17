«Убежала в лес, чтобы не видеть смерть своих детей»: в Новосибирске арестовали супругов, малыши которых сгорели на пожаре

Мама погибших детей плакала во время суда. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чету Аблизиных одни жалеют, другие проклинают. У пары погибли сразу три маленьких ребенка под Новосибирском. Следствие видит в этом виновность родителей, которые оставили ребятишек без присмотра. А сами супруги уверяют, что просто не могли спасти малышей: были на работе.

Пепелище. От домика ничего не осталось... Фото: Алена МАРТЫНОВА

Семья Аблизиных приехала из села в Красноярском крае. Поселились под Новосибирском в селе Криводановка. Следствию предстоит еще понять, что за жилище превратилось в груду обгорелых головешек: по первым версиям это был то ли строительный вагончик с печкой, то ли какая-то постройка наподобие сарая.

Следователи считают, что родители оставили детей в опасности. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Марина Аблизина – до этого времени многодетная мать – говорит, что жили в деревянном доме, состоящем из комнаты и кухни. Жили впятером: ей – 34, мужу – 39, сыну было 3 года, дочкам – 5 и 6 лет.

Дети оказались заперты одни дома. Никто из взрослых не пришел им на помощь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Глава семьи занимался отделкой помещений. С матерью ситуация непонятная: то ли она сидела дома с детьми, то ли тоже работала с мужем. Во всяком случае, корреспонденту «КП»-Новосибирск» Марина сказала, что в тот день, 15 октября, ушла из дома «по просьбе начальника». Отсутствие родителей стало роковым: постройка загорелась. Когда поднялся густой дым, родители увидели его, но детей не спасли.

Отец детей не держался на ногах - был пьян. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В указанном доме произошел пожар, в результате которого дети погибли. Обнаружив пожар, Аблизины, находясь на месте происшествия, не предприняли должных мер к сохранению жизни и здоровья детей. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, они скрылись с места происшествия. Вечером того же дня в результате оперативных мероприятий Аблизины были задержаны, - так описывает случившееся Новосибирский районный суд.

Удивительно, как эта семья не попала в поле зрения опеки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Именно там, на суде, 17 октября решалась судьба родителей на ближайшее время. Сейчас и он, и она – под следствием. За причинение смерти по неосторожности (именно такой состав усматривает СКР) и матери, и отцу грозит до четырех лет колонии. Сейчас же, на время разбирательства, их могли как взять под арест, так, например, оставить под подпиской о невыезде, или под домашним арестом. Второй и третий вариант были заведомо менее возможными, если учесть, что в Новосибирской области чета осталась без жилья. И все же попытка сохранить свободу была. Во всяком случае, борясь за Марину Аблизину, адвокат заверила, что оснований для ареста нет.

Мать детей отправится в СИЗО. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У нее имеется в собственности дом, и она просит не лишать ее свободы, чтобы она имела возможность похоронить детей, - сказала защитница, вероятно, подразумевая дом в Красноярском крае. - Довод о том, что моя подзащитная может скрыться, основан только на предположении следователя и на том, что она, якобы, скрылась с места происшествия. Однако в материалах дела имеется ее допрос в качестве подозреваемой, где она сказала, что пыталась проникнуть в уже горящий дом, чтобы спасти детей и ей это не удалось. И когда ей уже стало очевидно, что это невозможно, она убежала в лес, чтобы не видеть самого факта этого пожара. Ее, как мать, которая теряет самое дорогое, что у нее есть – детей - можно понять. Затем она вернулась на место происшествия.

Семья, где случилась трагедия, бедная и неблагополучная. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда правоохранители допрашивали родителей, от тех разило алкоголем. Отец вообще не держался на ногах. И это – отдельный повод для разбирательства: может, пьяный угар и помешал спасти ребятишек? И ушли взрослые не на работу, на пирушку? Мать, плача на суде, прокомментировала это нашему корреспонденту.

- Я выпила, когда не смогла спасти детей уже, - рассказала КП-Новосибирск Аблизина. - Я признаю, что я вышла по просьбе начальства и оставила детей дома на 20 минут. Я их не убивала и не собиралась.

Марина плакала на суде и говорила, что не убивала детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Марина, кстати, заверила, что вся семья должна была переехать в нормальное жилье. Что она с мужем построила дом, в который вот-вот перебрались бы все пятеро. Не успели.

- Были бы вы родителем, и случилось горе такое, вы бы поняли меня, - плача, сказала Аблизина.

Мать во время пожара сбежала в лес. Следователи считают, что пыталась скрыться. А ее юрист говорит о том, что женщина так поступила из-за горя и шока. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«В ходе допросов мать причастность к совершению преступления не подтвердила, а отец причастность к совершению преступления подтвердил в полном объеме», - так говорится в официальном сообщении Новосибирского районного суда. Впрочем, разговаривая с журналистом, Андрей Аблизин тоже отверг свою виновность.

- Моя вина только в том, что я ушел в тот день на работу, - сказал он.

Отец погибших детей на суде. На следствии он признал вину, но во время заседания стал отказываться от своих слов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Была ли у родителей действительно возможность спасти детей, теперь выясняют сотрудники областного управления СКР. Пока же оба родителя будут сидеть в СИЗО.

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