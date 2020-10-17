Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Происшествия

«Убежала в лес, чтобы не видеть смерть своих детей»: в Новосибирске арестовали супругов, малыши которых сгорели на пожаре

Родители, потерявшие двух дочек и сына, говорят, что не могли спасти их. А следователи считают, что взрослые «не предприняли должных мер», чтобы сохранить жизни ребятишек
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)
Мама погибших детей плакала во время суда.

Мама погибших детей плакала во время суда.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чету Аблизиных одни жалеют, другие проклинают. У пары погибли сразу три маленьких ребенка под Новосибирском. Следствие видит в этом виновность родителей, которые оставили ребятишек без присмотра. А сами супруги уверяют, что просто не могли спасти малышей: были на работе.

Пепелище. От домика ничего не осталось...

Пепелище. От домика ничего не осталось...

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Семья Аблизиных приехала из села в Красноярском крае. Поселились под Новосибирском в селе Криводановка. Следствию предстоит еще понять, что за жилище превратилось в груду обгорелых головешек: по первым версиям это был то ли строительный вагончик с печкой, то ли какая-то постройка наподобие сарая.

Следователи считают, что родители оставили детей в опасности.

Следователи считают, что родители оставили детей в опасности.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Марина Аблизина – до этого времени многодетная мать – говорит, что жили в деревянном доме, состоящем из комнаты и кухни. Жили впятером: ей – 34, мужу – 39, сыну было 3 года, дочкам – 5 и 6 лет.

Дети оказались заперты одни дома. Никто из взрослых не пришел им на помощь.

Дети оказались заперты одни дома. Никто из взрослых не пришел им на помощь.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Глава семьи занимался отделкой помещений. С матерью ситуация непонятная: то ли она сидела дома с детьми, то ли тоже работала с мужем. Во всяком случае, корреспонденту «КП»-Новосибирск» Марина сказала, что в тот день, 15 октября, ушла из дома «по просьбе начальника». Отсутствие родителей стало роковым: постройка загорелась. Когда поднялся густой дым, родители увидели его, но детей не спасли.

Отец детей не держался на ногах - был пьян.

Отец детей не держался на ногах - был пьян.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В указанном доме произошел пожар, в результате которого дети погибли. Обнаружив пожар, Аблизины, находясь на месте происшествия, не предприняли должных мер к сохранению жизни и здоровья детей. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, они скрылись с места происшествия. Вечером того же дня в результате оперативных мероприятий Аблизины были задержаны, - так описывает случившееся Новосибирский районный суд.

Удивительно, как эта семья не попала в поле зрения опеки.

Удивительно, как эта семья не попала в поле зрения опеки.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Именно там, на суде, 17 октября решалась судьба родителей на ближайшее время. Сейчас и он, и она – под следствием. За причинение смерти по неосторожности (именно такой состав усматривает СКР) и матери, и отцу грозит до четырех лет колонии. Сейчас же, на время разбирательства, их могли как взять под арест, так, например, оставить под подпиской о невыезде, или под домашним арестом. Второй и третий вариант были заведомо менее возможными, если учесть, что в Новосибирской области чета осталась без жилья. И все же попытка сохранить свободу была. Во всяком случае, борясь за Марину Аблизину, адвокат заверила, что оснований для ареста нет.

Мать детей отправится в СИЗО.

Мать детей отправится в СИЗО.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У нее имеется в собственности дом, и она просит не лишать ее свободы, чтобы она имела возможность похоронить детей, - сказала защитница, вероятно, подразумевая дом в Красноярском крае. - Довод о том, что моя подзащитная может скрыться, основан только на предположении следователя и на том, что она, якобы, скрылась с места происшествия. Однако в материалах дела имеется ее допрос в качестве подозреваемой, где она сказала, что пыталась проникнуть в уже горящий дом, чтобы спасти детей и ей это не удалось. И когда ей уже стало очевидно, что это невозможно, она убежала в лес, чтобы не видеть самого факта этого пожара. Ее, как мать, которая теряет самое дорогое, что у нее есть – детей - можно понять. Затем она вернулась на место происшествия.

Семья, где случилась трагедия, бедная и неблагополучная.

Семья, где случилась трагедия, бедная и неблагополучная.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда правоохранители допрашивали родителей, от тех разило алкоголем. Отец вообще не держался на ногах. И это – отдельный повод для разбирательства: может, пьяный угар и помешал спасти ребятишек? И ушли взрослые не на работу, на пирушку? Мать, плача на суде, прокомментировала это нашему корреспонденту.

- Я выпила, когда не смогла спасти детей уже, - рассказала КП-Новосибирск Аблизина. - Я признаю, что я вышла по просьбе начальства и оставила детей дома на 20 минут. Я их не убивала и не собиралась.

Марина плакала на суде и говорила, что не убивала детей.

Марина плакала на суде и говорила, что не убивала детей.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Марина, кстати, заверила, что вся семья должна была переехать в нормальное жилье. Что она с мужем построила дом, в который вот-вот перебрались бы все пятеро. Не успели.

- Были бы вы родителем, и случилось горе такое, вы бы поняли меня, - плача, сказала Аблизина.

Мать во время пожара сбежала в лес. Следователи считают, что пыталась скрыться. А ее юрист говорит о том, что женщина так поступила из-за горя и шока.

Мать во время пожара сбежала в лес. Следователи считают, что пыталась скрыться. А ее юрист говорит о том, что женщина так поступила из-за горя и шока.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

«В ходе допросов мать причастность к совершению преступления не подтвердила, а отец причастность к совершению преступления подтвердил в полном объеме», - так говорится в официальном сообщении Новосибирского районного суда. Впрочем, разговаривая с журналистом, Андрей Аблизин тоже отверг свою виновность.

- Моя вина только в том, что я ушел в тот день на работу, - сказал он.

Отец погибших детей на суде. На следствии он признал вину, но во время заседания стал отказываться от своих слов.

Отец погибших детей на суде. На следствии он признал вину, но во время заседания стал отказываться от своих слов.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Была ли у родителей действительно возможность спасти детей, теперь выясняют сотрудники областного управления СКР. Пока же оба родителя будут сидеть в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мать с отцом увидели пожар и спрятались»: родители сбежали, бросив троих детей заживо гореть в бараке

Две девочки и трехлетний мальчик погибли в огне под Новосибирском (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

КриминалКАРТИНА ДНЯПожар в СНТ «Звездочка-2», в котором погибли трое детей

Рекомендуемые