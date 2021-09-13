Последние новости Новосибирска на 13 сентября 2021 года: офицер погиб в Сирии, самолет совершил вынужденную посадку

Рассказываем последние новости. Фото: предоставлено Виктором/ Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 сентября 2021 года : о главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

НОВОСИБИРСКИЙ ОФИЦЕР ПОГИБ В СИРИИ

45-летний Алексей Шнайдер погиб в Сирии во время взрыва в провинции Хомс. Новосибирский офицер ехал в колонне машин, везущив провизию, когда случилась трагедия. Прощание с Алексеем Шнайдером состоится в понедельник, 13 сентября, по адресу: Красный проспект, 63, в 12.00.

САМОЛЕТ «МОСКВА-НОВОСИБИРСК» ВЫНУЖДЕННО ПРИЗЕМЛИЛСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» пришлось сделать самолету, летевшему из Москвы в Новосибирск. Как сообщает телеграмм-канал «Авиаинцидент», на борту временно отказали несколько датчиков.

МАМА 10 ДЕТЕЙ РАССКАЗАЛА О СОСТОЯНИИ ДОЧКИ, БОЛЬНОЙ ЛЕЙКОЗОМ

Новосибирская многодетная мама и блогер Оксана Усова рассказала о состоянии 4-х летней дочки Любы, больной лейкозом. Врачи обнаружили у ребенка онкологию после простуды. Сейчас состояние девочки ухудшилось, и ее положили в реанимацию. Ребенку требуется экстренное переливание крови.

СЛЕДОВАТЕЛИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О НАРУШЕНИИ ПРАВ ИНВАЛИДА

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о нарушении прав инвалида-колясочника. Он лишился возможности выходит из дома. Правоохранители квалифицировали дело по статье 330 УК РФ — «Самоуправство».

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