«Он герой, никогда не отсиживался»: пасынок погибшего в Сирии офицера рассказал о нем

Это была третья командировка в Сирию. Фото: предоставлено Виктором

Трагедия произошла в провинции Хомс: во время взрыва погиб 45-летний подполковник Алексей Шнайдер. Военная колонна везла провизию, в этот момент на дороге взорвался снаряд. От полученных травм сибиряк скончался на месте. Корреспондентам КП-Новосибирск удалось поговорить с пасынком Алексея, который рассказал его историю.

Алексей Шнайдер выбрал профессию военного не случайно: с самого детства мечтал защищать Родину.

— Он познакомился с моей мамой, когда мне было 15 лет. Потом у них родился мой брат, которого, кстати, назвали тоже Алексеем. Долгое время Алексей служил в Приморском крае, в селе Новогеоргиевка. Потом его перевели в Мурманск, — рассказал КП-Новосибирск Виктор, пасынок Алексея.

Алексей был подполковником. Фото: предоставлено Виктором

Офицер уже не раз бывал в Сирии и других горячих точках, и вот новое задание и снова в Сирии.

— Это была его третья командировка в Сирию, она должна была быть последней. Он герой, никогда не отсиживался сзади, все делал сам, все проверял. Именно поэтому он ехал в первой машине в той колонне и погиб во время взрыва, — говорит Виктор.

По словам Виктора, его маме сообщили почти сразу же: военные приехали к ним домой.

— Мы до сих пор не можем поверить, что это произошло. Ждем, что он вернется домой и все будет как раньше, — признается пасынок Алексея. — Он патриот и настоящий герой. Я очень ценил его, в первую очередь за то, что моя мама была счастлива с ним. Он был для меня наставником и другом. Много важных советов давал и много рассказывал.

Прощание с Алексеем Шнайдером состоится в понедельник, 13 сентября, по адресу: Красный проспект, 63, в 12.00.

КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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