Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о нарушении прав инвалида-колясочника

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения прав инвалида-колясочника, лишившегося возможности выходить из дома.

— В августе 2021 года неустановленные лица ограничили доступ на территорию ТСЖ «Новогоднее» со стороны дома № 14 по улице Акмолинская Кировского района города Новосибирска, где был возведен пандус, — рассказали обстоятельства в новосибирском Следственном Комитете.

Пока что правоохранители квалифицировали дело по статье 330 часть 1 УК РФ -»Самоуправство».

Напомним, что это дело на контроль взял Александр Бастрыкин. Он поручил докладывать ему о ходе расследования.

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