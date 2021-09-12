«Помогите моей девочке выбраться»: больная раком дочка матери 10 детей попала в реанимацию

Девочку забрали в реанимацию. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

4-х летняя Любовь Усова, одна из дочерей многодетной мамы Оксаны Усовой, около полугода борется с онкологическим заболеванием. Напомним, что врачи поставили малышке лимфобластной лейкоз.

Не так давно Оксана Усова написала на своей странице в «Инстаграм», что Любашу забрали в реанимацию.

— Состояние ухудшилось. Нам понадобилась детская хирургия. Сейчас малышку перевели в реанимацию. Нам нужна кровь. У нас 1(+), но можно и другую, — пишут на своей странице Оксана Усова, многодетная мама. — Помогите моей девочке выбраться.

Пока что изменений в состоянии Любы нет. Если вы хотите помочь девочке, то можете прийти в «Центр крови» на улице Серафимовича и сдать кровь на имя Усовой Любови Сергеевны.

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