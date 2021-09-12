Самолет «Москва-Новосибирск» совершил аварийную посадку в Екатеринбурге: рассказываем почему

Самолет приземлился в другом аэропорту.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самолет «Москва-Новосибирск» совершил аварийную посадку в Екатеринбурге. Об этом стало известно из телеграмм-канала «Авиаинцидент».
— Экипаж самолета А-321 доложил о временном отказе оборудования показания скорости и высоты и принятом решении следовать на незапланированный аэродром Екатеринбург (Кольцово), для выполнения технической посадки, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, посадка прошла успешно.
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