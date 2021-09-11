Последние новости Новосибирска на 11 сентября 2021 года: гаишников-героев поймали на взятке, ученые «Вектора» хотят создать супервакцину

Главные новости на 11 сентября. Фото: скриншот из видео

Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 сентября 2021 года: о главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

НОВОСИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ НАМЕРЕНЫ СОЗДАТЬ СУПЕРВАКЦИНУ

Ученые из «Вектора» собираются разработать супервакцину, которая защитит от коронавируса и гриппа. Кроме этого, специалисты готовятся отбивать новые атаки оспы. Подробно об этом журналисту КП-Новосибирск рассказала замдиректора «Вектора» Татьяна Непомнящих.

ГАИШНИКОВ-ГЕРОЕВ ПОЙМАЛИ НА ВЗЯТКЕ

В Чулымском районном суде рассматривают дело двух бывших сотрудников ДПС, которых считали героями после спасения семьи на пожаре. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и подделке документов, одному из экс-полицейских грозит срок еще и за мелкое взяточничество.

ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ХУЛИГАНУ, ИЗБИВШЕМУ ПЕНСИОНЕРКУ

В Бердске суд вынес приговор хулигану, избившему 83-летнюю сибирячку. Напомним, ЧП произошло в марте 2021 года. Пьяный мужчина повалил на землю беспомощную пенсиогерку и пнул ее. Суд вменил ему условный срок.

«ТОЙОТА» СБИЛА 11-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ НА ПЕРЕХОДЕ

Синяя «Тойота Ист» сбила 11-летнюю школьницу на улице Державина. Девочку в тяжелом состоянии отправили в больницу. Сейчас полицейские нашли хозяйку авто и продолжают искать водителя, который в тот вечер находился за рулем, а после скрылся с места аварии.

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