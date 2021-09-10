Одной прививкой - от двух болезней: «Вектор» хочет создать супервакцину

Привитые в разы меньше рискуют получить тяжелую форму заболевания или оказаться в больнице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые прогнозируют, что постепенно опасность нового коронавируса снизится и болезнь будет сравнима с гриппом. К этому времени специалисты намерены разработать супервакцину, защищающую от двух вирусов одновременно.

Но если ковид отступит, это не значит, что другие вирусы прекратят атаки на человечество. Ученые допускают, что может вернуться оспа. Так что и против нее готовят новые средства. Подробно об этом журналисту КП-Новосибирск рассказала замдиректора «Вектора» Татьяна Непомнящих. Впрочем, коснулись мы и других тем, связанных с вирусами и прививками.

Новосибирские ученые создают вакцины от самых опасных вирусов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

КОВИД ОТПРАВЯТ К ЗВЕЗДАМ

- Татьяна Сергеевна, мы постоянно узнаем про новые штаммы коронавируса. А как специалисты определяют, что появился очередной из них? Новые штаммы ковида называют греческими буквами. А что, если алфавита не хватит?

- Поскольку разговор у нас сразу зашел о терминах, важно определиться с их значением. Под штаммом мы обычно понимаем охарактеризованный изолят, для которого мы определили некоторые свойства. А изолят - это образец вируса, который мы получили из инфекционного материала. Штаммов может быть очень много, и различаться они могут как генетически, так и по самой структуре вируса. Бывает и такое, что у вируса появляется какая-то одна или несколько мутаций, которые существенным образом сказываются на его свойствах. И если такие сочетания мутаций выявляются раз за разом, мы можем говорить о появлении нового варианта вируса. Именно для обозначения новых вариантов Всемирная организация здравоохранения сегодня использует буквы греческого алфавита, а в дальнейшем рассматривает вариант использовать названия созвездий. Для чего это делается? В первую очередь для того, чтобы избежать неоправданной стигматизации того или иного географического района. Называя какой-то вариант британским или африканским, мы как будто возлагаем ответственность за их появление на Африку или Великобританию вместо того чтобы отдать должное ученым, которые первыми смогли идентифицировать новую разновидность вируса на своей территории. Всемирная организация здравоохранения еще в 2015 году выпустила специальные рекомендации по наименованию новых инфекционных заболеваний, в которых призвала отказаться от использования географических наименований, человеческих имен, названий животных, отсылок к культурам, народностям, родам занятий и так далее.

- А другие вирусы, которые возникали до коронавируса, называли греческими буквами?

- Есть болезни, которые распространены во всем мире и к которым все привыкли. Например, грипп. Если это какой-то пусть и новый, но в целом рядовой штамм, его именуют по специальной формуле, которая понятна любому специалисту и никого в ученом мире не обижает. Например, для включения в состав вакцин против гриппа для северного полушария в сезоне 2020/21 года был рекомендован штамм A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2). Что означает это название? На первом месте стоит тип гриппа - это грипп A, потом место выделения вируса, номер штамма, год выделения ну и наконец в скобках указан субтип. Все просто и понятно. Но с вариантами нового коронавируса так не получится, потому что нам как-то нужно произносить их названия в живой речи, и без лаконичных обозначений вряд ли можно обойтись.

ЗАЩИТИТ ЛИ ВАКЦИНА ОТ НОВЫХ ШТАММОВ?

- Татьяна Сергеевна, как нам выйти из пандемии, если взамен уже знакомых штаммов, против которых есть вакцины, появляются новые?

- Говорить о неэффективности существующих вакцин против новых штаммов было бы большим преувеличением. Если они и теряют в эффективности из-за новых вариантов, то лишь частично. И привитые все равно в разы меньше рискуют получить тяжелую форму заболевания или оказаться в больнице. Не говоря о летальном исходе. Некоторые разработчики уже исследуют профилактические препараты, ориентированные на конкретные варианты. Но будущее - за формированием простой с точки зрения регулирования схемы обновления вариантов в составе вакцины. Ведь поменять вирус в уже готовой вакцине - это дело нескольких дней. А вот заново провести все испытания - месяцы. За это время состав вакцины может полностью утратить свою актуальность.

Если говорить о вакцине «ЭпиВакКорона», то изначально мы понимали, что рассчитывать на постоянство вируса довольно опрометчиво, и использовали такие части вирусного белка, которые почти не затрагиваются мутациями, поэтому соответствуют всем выявленным вариантам. Это одно из преимуществ нашей вакцины: она эффективна в отношении генетически и антигенно различающихся вариантов SARS-CoV-2.

«ЭпиВакКорона» эффективна в отношении генетически и антигенно различающихся вариантов SARS-CoV-2. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Верно ли, что «Вектор» занимается разработкой некой универсальной вакцины, которая будет действовать одновременно против коронавируса и ряда других заболеваний? Если да, то против каких заболеваний будет работать эта вакцина и на какой стадии сейчас исследование?

- Мы думаем о будущем и понимаем, что со временем баланс между бременем гриппа и нового коронавируса выровняется, и было бы хорошо и удобно одной прививкой защищать людей от двух болезней. Работы по этой объединенной вакцине стоят у нас в плане, проводятся лабораторные исследования.

- А эффективность ревакцинации «Вектор» тоже исследует? Если да, то как проходят исследования и на какие вопросы необходимо получить ответы?

- Один из ключевых вопросов, стоящих перед всеми разработчиками, - это продолжительность вакцинной защиты. Клинические исследования первой-второй фаз подтвердили, что после прививки «ЭпиВакКороной» антитела сохраняются у всех вакцинированных добровольцев в течение полугода. Это важный ориентир. Он означает, что предлагаемая временными рекомендациями Минздрава схема ревакцинации раз в полгода хорошо подходит для нашей вакцины.

- Периодически антиваксеры возмущаются. Мол, еще не прошел третий этап испытаний вакцины, а стало быть, «мы все - подопытные». Расскажите, пожалуйста, что подразумевает третий этап для «ЭпиВакКороны» и в чем он заключается? Чем он принципиально отличается от третьей фазы?

- В данном случае правильнее оперировать терминами «потенциальный риск» и «потенциальная польза». Проведя первую-вторую фазы исследований, мы собрали очень убедительные данные по безопасности и иммуногенности. Без этого просто не мог бы состояться переход к третьей фазе. Ни одна инстанция, а вакцину проверяли независимые и никак не связанные с разработчиком инстанции, не дала бы разрешение на старт исследований среди тысяч людей, если бы у нее были сомнения в безопасности. А теперь давайте сравним, что лучше: остаться совсем без защиты перед лицом вируса или привиться вакциной, которая эту защиту может дать (потенциальная польза), а потенциальный риск ее использования не считается высоким. Мне кажется, ответ очевиден. Если же кого-то смущает сам факт гражданского применения вакцины до окончания третьей фазы, то тут соображения те же самые. Государство совершенно справедливо заключило, что людям необходимо дать вакцину как можно скорее, и было принято Постановление Правительства Российской Федерации № 441 от 03.04.2020 для препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данное постановление регламентировало ускоренную процедуру госрегистрации вакцины «ЭпиВакКорона», равно как и всех других российских вакцин.

- Чем, с точки зрения действия для человека, отличаются вакцины «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н»?

- Ничем. Нас полностью устраивают характеристики получившейся вакцины, и лишь необходимость оптимизации производственного процесса для достижения высокого выхода продукции вынудила нас создать вакцину «ЭпиВакКорона-Н». В ней два пептида объединены в один, но это никак не сказывается на протективных свойствах.

334 ДОБРОВОЛЬЦА ИСПЫТЫВАЮТ ВАКЦИНУ ПРОТИВ ОСПЫ

- Как проходит исследование новой вакцины от оспы? Сколько участников остается в исследовании? Сколько и по каким причинам выбыло?

- Исследования идут по намеченному графику с расчетом на то, что вакцина будет зарегистрирована уже в этом году. Добровольцы отнеслись к своим обязанностям очень ответственно. Никто из 334 участников не выбыл.

Официально считается, что вирус оспы хранится только в двух местах на планете. «Вектор» под Новосибирском - одно из них. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Как оценить эффективность такой вакцины, если люди не подвергаются инфицированию? Или подвергаются?

- Натуральная оспа относится к числу хорошо изученных инфекций. Мы знаем так называемые корреляты иммунной защиты, то есть те параметры напряженности иммунитета, которые свидетельствуют о том, что человек не заразится. Если у добровольцев будет необходимый уровень антител в заданные сроки, значит, вакцина работает.

- Сколько времени ушло на разработку такой вакцины?

- Вакцина VACΔ6 является ультрасовременной живой вакциной четвертого поколения и не имеет аналогов в мире. За счет выключения нескольких генов, отвечающих за вирулентность, обеспечена особая безопасность. Каждый из параметров вакцины был тщательно просчитан. Была отработана методика получения на культуре клеток, отдельно показано, что инактивация в геноме вируса осповакцины пяти генов вирулентности приводит к значительному снижению реактогенности и нейровирулентности и не оказывает влияние на иммуногенные и протективные свойства. Показано также, что дополнительная инактивация шестого гена приводит к усилению иммуногенных и протективных свойств вируса осповакцины. Для этого потребовались годы кропотливых исследований целой научной школы.

На «Векторе» оборудованы специальные боксы, где размещают добровольцев во время испытаний. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Известна уже дата окончания исследований?

- Мы надеемся, что вакцина будет зарегистрирована до конца года.

- Какие еще исследования с участием добровольцев сейчас проводит «Вектор»?

- Помимо завершающихся пострегистрационных исследований «ЭпиВакКороны», находящихся на этапе обработки данных, и уже упомянутой противооспенной вакцины продолжаются клинические исследования первой-второй фаз вакцины «ЭпиВакКорона-Н» и противооспенного препарата НИОХ-14.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые объяснили, почему назвали новую вакцину от ковида «Авророй»

Необычным именем вирусологи «Вектора» отсылают нас в Древний Рим. Тем времен, они испытывают еще одну вакцину. В ее названии присутствует греческий алфавит (подробнее).

Ученые готовятся к новой эпидемии: она уродует людей и атакует быстрее ковида

Биологи готовятся сражаться с оспой. Человечество победило смертельный вирус 40 лет назад, но он может вернуться (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.