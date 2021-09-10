Полицейские нашли автомобиль, сбивший 11-летнюю девочку в Новосибирске

Ребенок с тяжелыми травмами в больнице, а хозяйка авто дает показания в отделе. Фото: ГИБДД по НСО.

В Новосибирске полицейские нашли машину, сбившую 11-летнюю школьницу на улице Державина. ДТП произошло на пешеходном переходе, когда ребенок переходил дорогу, в четверг, 9 сентября. После случившегося горе-автомобилист скрылся с места аварии, а девочку с тяжелыми травмами увезла «скорая помощь».

— Сотрудники полка ДПС ГИБДД установили автомобиль — «Тойоту Ист» синего цвета, который сбил школьницу. Сейчас машина задержана, находится на территории Госавтоинспекции. Там сотрудники ведомства проведут необходимые экспертизы, установят обстоятельства, причины ДТП, а также личность человека, который управлял иномаркой в момент аварии, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Полицейские также установили хозяйку авто. Ей оказалась 21-летняя девушка. В момент аварии, по данным ГИБДД, она была на пассажирском сидении. Сейчас она дает показания в отделе.

В ГИБДД добавили, врачи диагностировали пострадавшей школьнице перелом основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

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