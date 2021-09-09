В Новосибирске водитель сбил школьницу и уехал: девочка в больнице

В Новосибирске, вечером, 9 сентября, сбили 11-летнюю девочку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске, вечером, 9 сентября, сбили 11-летнюю девочку. Водитель скрылся с места ДТП, его ищет полиция.
— Сегодня, около 21:20 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле у дома №73 по улице Державина на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.
На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Всех, кто знает что-либо о случившемся, просят сообщить об этом по телефону 232 2351 или 232 2321.
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