Суд вынес приговор сибиряку, пнувшему ради забавы 83-летнюю пенсионерку. Фото: стоп-кадр // предоставлено героем публикации.

В Бердске суд вынес приговор Леониду Лукьянову, избившему 83-летнюю пенсионерку. Суд признал сибиряк виновным по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия к гражданам». Пьяный мужчина напал на беспомощную бабушку и несколько раз пнул ее. Отвратительный случай произошел весной 2021.

— 3 марта пьяный Лукьянов был во дворе дома № 16 по улице Микрорайон Северный. Там он заметил пенсионерку. Он не был с ней знаком. Без определенных мотивов и причин он пнул старушку, дернул ее за одежду и повалил на землю. Когда пенсионерка поднялась, он снова больно ударил ее, — рассказали подробности в прокуратуре Новосибирской области.

Сам сибиряк признал вину и раскаялся в содеянном. Следователям он заявил, что был пьян, поэтому не отдавал своим действиям отчета.

Суд учел раскаяние сибиряка, явку с повинной, а еще и то, что хулиган извинился перед старушкой. Ему назначили 2,6 года условно, с испытательным сроком на два года. Пока приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, вопиющий случай попал на камеры видеонаблюдения. Тогда, весной 2021, ЧП всколыхнуло общественность. Родственники и очевидцы требовали строгого наказания для агрессора. КП-Новосибирск писала, что, к счастью, пенсионерка Тамара Михайловна не получила травм, физических... Морально пожилая женщина была подавлена. По ее словам, Лукьянов не только избил ее, но и угрожал ей убийством. После такого унижения бабушка стала бояться выходить на прогулку.

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