«Она же очень порядочная и совершенно беспомощная!»: сибиряк ради забавы пнул 83-летнюю бабушку, это попало на видео

Обидчика бабушки ищет полиция. Фото: скриншот с видео.

Отвратительный случай произошел в Бердске — городе под Новосибирском. Пьяный прохожий толкнул и несколько раз пнул пожилую женщину, она беспомощно упала прямо на улице. Конфликт случайно увидела в окно продавец из ближайшего магазина. А потом кадры посмотрели люди в соцсетях — видеозапись, как бабулю ради забавы пинают, попала в интернет.

Тамара Нестерова с дочерью Екатериной и старший по дому Андрей Легких. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

— Я вечером просмотрел камеры видеонаблюдения и слов не нахожу. Такое нечеловеческое отношение к старшим по возрасту может проявить только отъявленный отморозок. Тамару Михайловну в нашем доме знают все. Она же очень порядочная и совершенно беспомощная старушка, это ужас! Дать отпор взрослому, да еще и пьяному мужику она не сможет. Сама еле ходит после инсульта. Сначала я подумал на одного, тоже тут известного, дебошира. Сходил к нему и понял, что это кто-то другой сделал. Естественно показал видео дочери пострадавшей пенсионерки. Мы сообщили в полицию об этом случае, — рассказал КП-Новосибирск сосед бабушки Андрей Легких.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Тамара Михайловна Нестерова не спеша идет вдоль дома, помогая себе палочками для скандинавской ходьбы. Дальше в кадре появляется мужчина с шатающейся походкой. Он целенаправленно догоняет бабулю и пинает ее сзади. Пенсионерка падает в снег. Потом кажется, что у обидчика просыпается совесть: он наклоняется, помогает женщине подняться на ноги, подает ей палочки… Но агрессия снова берет вверх, и он опять пинает старушку. Она пытается уйти от него в подъезд, но он какое время бежит следом.

Пенсионерка каждый день гуляла во дворе. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

— Он меня сзади толкнул, я упала. Поднял и опять толкнул. Я уже уходить начала от него, а он за мной и кричит: «Я тебя зарежу! Я тебя убью!», — рассказала КП-Новосибирск Тамара Михайловна Нестерова.

Для пожилого человека произошедшее огромный стресс. У пострадавшей, к счастью, не осталось после встречи с буйным соседом никаких увечий. Она просто теперь чувствует себя униженной, боится выходить на прогулку во двор.

После поднявшегося общественного резонанса этим ЧП заинтересовался следственный комитет и полиция. Сегодня сотрудники опросили очевидцев и потерпевших, а вот поговорить с героем видео так и не удалось.

Сотрудники МВД опросили очевидцев произошедшего. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

— Получилось установить его личность. Это житель соседнего дома. Он прошлым летом из тюрьмы освободился. Сидел за разбой. Говорят, что избил свою сожительницу и телефон забрал. Ведет антиобщественный образ жизни: пьет, наркоманит. Дверь полицейским не открыл. Прячется теперь и ждет, когда все утихнет, — рассказывает старший по дому Андрей Легких.

Дочь пенсионерки намерена добиваться заслуженного наказания для пьяного дебошира. Семья теперь опасается отпускать бабушку одну на улицу, кто знает, может в следующий раз неадекватный сосед приведет свои угрозы в действия.

Тамара Михайловна теперь боится одна выйти на улицу. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

— Моя мама диабетик, дважды перенесла инсульт. Ей уже 83 года. Врачи рекомендовали ей больше двигаться и гулять на свежем воздухе. Она три года тут ходила под окнами и никогда ничего подобного не было. Наоборот, все с уважением относятся, — говорит Екатерина Боброва.

Жильцы многоэтажки тоже рассчитывают, что правоохранители найдут управу на этого буйного соседа, ведь во дворе гуляют не только старики, но дети.

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