Следователи проверят избиение 83-летней пенсионерки в Бердске

Мужчина повалил пенсионерку на землю и пнул, Фото: стоп-кадр/«Курьер. Среда. Бердск»

Новосибирске следователи начали проверку после избиения 83-летней пенсионерки в Бердске. Пьяный мужчина несколько раз пнул и повалил на землю пенсионерку.

— Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По предварительной информации, причиной нападения стало то, что она якобы мешала пройти пьяному мужчине, вовремя не отошла в сторону. Известно, что пожилая женщина перенесла инсульт и после болезни медленно ходит и передвигается.

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