Последние новости Новосибирска на 9 сентября 2021 года: задержали педофила, новосибирские врачи прооперировали немца

Главные новости на 9 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА / пресс-служба Центра Мешалкина.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе - в нашем материале.

ПЕДОФИЛ ИЗ СИБИРИ РАЗВРАЩАЛ ПОДРОСТКОВ СО ВСЕЙ РОССИИ

Полицейские задержали педофила, который состоял в секс-переписке с семью подростками из разных городов и сел России, включая Новосибирск. Сейчас он находится под арестом. Проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.

ВРАЧИ ПРООПЕРИРОВАЛИ НЕМЦА

Новосибирские врачи Центра Мешалкина сделали операцию жителю Германии, у которого была опухоль мозга. Мужчина решился ехать так далеко, узнав об уникальном опыте врачей из Сибири: на родине в операции ему отказали.

УВОЛЯТ ЛИ НЕПРИВИТЫХ УЧИТЕЛЕЙ?

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на встрече с журналистами на важные для горожан вопросы: о прививках для педагогов, ситуации с детсадами и школами, подготовке к зиме и молодежному чемпионату мира по хоккею.

«ТОЙОТА» СБИЛА ПЕНСИОНЕРКУ НА ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ

В Первомайском районе Новосибирске водитель на «Тойоте» сбил пожилую женщину. Это попало на видео. Известно, что пенсионерка передвигалась в инвалидном кресле: после ДТП ее увезли в больницу.

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