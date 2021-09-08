В Новосибирске хирурги удалили опухоль мозга немцу, которому отказали в операции на родине

Образование находилось в зоне, отвечающей за движение руки и ноги. Фото: пресс-служба Центра Мешалкина.

Новосибирские врачи Центра Мешалкина прооперировали жителя Германии, у которого была опухоль мозга. Образование находилось в зоне, отвечающей за движение левой руки и левой ноги.

Операция подразумевала серьезные риски — ранее немцу уже отказали в хирургическом лечении на родине из-за сложности такой процедуры. Однако уникальный опыт новосибирских врачей позволил ее провести.

— Опухоль у 35-летнего немца выявили на фоне приступов эпилепсии. МРТ показала объемное образование правого полушария головного мозга, расположенного в области прецентральной извилины. Операция могла спровоцировать необратимые последствия — полный или частичный отказ левых руки и ноги. В связи с чем немецкие врачи в хирургическом вмешательстве мужчине отказали. Они предложили больному альтернативу — лучевую терапию и химиотерапию. Однако такие методы не избавили бы мужчину от приступов эпилепсии, мешающих полноценной жизни, — уточнили в Центре Мешалкина.

Немец не опустил рук. Он связался с врачами Центра: мужчина узнал, что у новосибирских специалистов есть хороший опыт в хирургическом лечении таких опухолей. Сибирские медики ознакомились с документами гражданина Германии и согласились провести операцию.

— Учитывая локализацию опухоли, нужно было прооперировать и удалить ее так, чтобы не повредить функционально значимые структуры головного мозга. Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу в ходе вмешательства, позволяющему контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров, — рассказал врач-нейрохирург Сергей Владимирович Чернов.

Известно, новосибирские хирурги сумели удалить образование без неврологических осложнений. Мужчина не потерял чувствительность руки и ноги. После вмешательства опухоль отправили на гистологическое исследование. Выяснилось, у нее низкая степень злокачественности. Однако немцу все равно нужно пройти курс лучевой и химиотерапии, чтобы избежать рецидива.

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