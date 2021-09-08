Педофил из Сибири четыре года выманивал интим-фото у мальчиков-подростков со всей России

Педофила арестовали в Кемеровской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали педофила из Сибири, который выманивал интим-фото у мальчиков-подростков со всей России и вел с ними совсем недетскую переписку о сексе. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

СНАЧАЛА ВЫБИРАЛ ДЕРЕВЕНСКИХ ПОДРОСТКОВ

Живет педофил в городе Новокузнецке Кемеровской области. Судя по тому, что он писал о себе в интернете, несколько лет назад охранял заключенных, а потом вновь пытался устроиться охранником. С детьми 36-летний мужчина вел переписку в социальной сети «ВКонтакте» с фейковой страницы под именем Кости М.

- Мужчина переписывался с подростками, говорил с ними о сексе, выманивал интим-фотографии, - пояснил источник КП-Новосибирск.

Сначала педофил выбирал мальчиков из небольших деревень по всей России: еще в июле 2014 года первой его жертвой стал 13-летний мальчик из поселка Колывань Новосибирской области.

- В сентябре этого же года педофил переписывался с 14-летним подростком из деревни Семедово Московской области, - продолжает источник КП-Новосибирск.

Следующая его жертва выбивается из общего списка: сибиряк переписывался с 13-летней девочкой из города Бердск Новосибирской области. И тоже выманивал у нее интим-фото.

ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ ОТ НОВОСИБИРСКА ДО КРАСНОДАРА

Дальше педофил, видимо, осмелел, и стал писать подросткам из крупных городов. В марте 2015 года его жертвой стал 12-летний мальчик из Новосибирска: с ним он общался в течение нескольких дней.

В октябре 2016 года интим-фото ему присылал 12-летний подросток из Нижнего Новогорода: переписываться с ним педофил стал за месяц до дня рождения мальчика, и завершилась переписка только в январе 2017 года. В ноябре 2016 года он параллельно общался в соцсетях с 13-летним мальчиком из Новосибирска.

- А в январе 2017 года он стал общаться с 12-летним мальчиком из Краснодара, - продолжает источник в правоохранительных органах.

Спустя 4 года, 3 сентября 2021 года, мужчину задержали кемеровские полицейские: сейчас он находится под арестом. Проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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