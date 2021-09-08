Видео жесткого столкновения «Нивы» с иномаркой под Новосибирском появилось в соцсетях

По словам очевидцев, в аварии серьезно пострадала женщина. Фото: стоп-кадр.
В селе Марусино Новосибирской области произошло жесткое ДТП. Там столкнулись «Нива» и седан «Рено». Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Кадры с места ЧП появились в соцсетях накануне, 7 сентября.
— На кадрах видно, что «Рено» поворачивал к одному из зданий, и в этот момент в левый борт автомобиля врезалась «Нива», водитель которой обгонял двигавшийся позади седана кроссовер, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
По словам очевидца ДТП, женщину, водителя одной из машин, с места ДТП увезла «скорая». Она получила различные травмы.
В комментариях подписчики группы активно обсуждают аварию. Кто-то считает, виновник ДТП — водитель «Рено», который якобы не включил поворотник. Некоторые же уверены, «Нива» нарушила скоростной режим и спровоцировала аварию.
— Один поворотник не включает, и в зеркала не смотрит, другой летит. Права купили, ездить не купили, — написали сибиряки.
Установить обстоятельства случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД.
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