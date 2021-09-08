Мэр Анатолий Локоть: «Невакцинировавшихся учителей увольнять никто не будет»

Анатолий Локоть ответил на вопросы журналистов. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Начался новый учебный год, а вместе с ним у горожан появляются вопросы: сколько новых школ планируют построить, как будут работать учителя, которые не успели вакцинироваться? Многих волнуют и не совсем школьные, но не менее важные заботы: как город готовится к зиме, что будет сделано в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею? На эти вопросы мэр Анатолий Локоть ответил во время встречи с журналистами.

Детсад на улице 9 ноября скоро примет малышей. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

ВЫДАНО СВЫШЕ 19 ТЫСЯЧ ПУТЕВОК В ДЕТСАДЫ

Начнем с того, что волнует всех мам и пап: строительство новых детсадов. За прошедшие два года в Новосибирске их появилось 20, но на этом работы, конечно, не закончены.

- Начиная с этого года приоритеты на федеральном уровне стали немного сдвигаться, и если раньше мы получали финансирование строительства до десятка детских садов в год, то на этот год мы получили возможность вести строительство двух детских садов: в Октябрьском районе, на улице 9 Ноября, и в Кировском районе, на улице Шевелева. Также в этом году начнем строить с продолжением строительства и сдачей в конце следующего года еще один детский сад в Калининском районе. При этом мы зарезервировали по городу 12 площадок и подали на них заявки в правительство Новосибирской области, чтобы при федеральной поддержке была возможность вести строительство и других детских садов, - объяснил мэр.

Он отметил, что в этом году уже выдано свыше 19 тысяч путевок в детские сады, где около половины мест выделили детям в возрасте от 3 до 7 лет, а другая половина выдана на детей ясельного возраста - от 1,5 до 3 лет. Мэр подчеркнул важность выдачи мест в детских садах для малышей, потому что к работе ясельных групп предъявляются особые требования.

Мэр Анатолий Локоть контролирует строительство объектов образования. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

СИТУАЦИЯ СО ШКОЛАМИ

По словам Анатолия Локтя, дошкольное образование необходимо рассматривать только в тесной связке с образованием школьным и следует заботиться о возможности своевременного получения каждого из них.

- Сейчас ведется строительство трех школ, две из которых мы построим в этом году. Также мы вошли в программу ГЧП (государственно-частное партнерство. - Ред.), договорились на уровне губернатора с ВЭБом (государственная корпорация развития, инвестиционный банк. - Ред.), зарезервировали шесть площадок под строительство. И со следующего года в Новосибирске начнется строительство еще шести школ по системе ГЧП с привлечением денег ВЭБа, - прокомментировал Анатолий Локоть.

Также он отметил, что каждый год 1 сентября ребятишкам, которым исполнилось 7 лет, обязательно предоставляют места в школе, а трехлеткам - места в детском саду.

О ВАКЦИНАЦИИ ПЕДАГОГОВ

Не обошел мэр и такой важный вопрос, как вакцинация воспитателей и педагогов. Мы поинтересовались, сколько педагогов в Новосибирске уже привились и не грозит ли невакцинированным воспитателям и учителям отстранение от работы.

- Хочу подчеркнуть, что требования обязательного вакцинирования на территории Новосибирской области не существует. Тем не менее вакцинации педагогов и тех, кто контактирует с большим количеством людей, особенно с детьми, уделяется особое внимание. Помните, кто больше всего пострадал в первую волну пандемии? Тогда в тяжелой форме болели как раз люди в возрасте. И было очень много заболевших в пищеблоках, болели просто повально. Конечно, сейчас, получив этот опыт, мы уделяем вакцинации более пристальное внимание. Особенность нынешней волны в том, что начали болеть и дети, причем в тяжелой форме. Поэтому ребятишек нужно беречь. По данным городского департамента образования, более 70 процентов педагогического и технического состава школ уже привились или у них есть антитела, это говорит о том, что они уже переболели коронавирусом. Технический состав мы тоже учитываем, потому что эти люди готовят еду, убирают, сюда входит весь обслуживающий персонал. На самом деле 70 процентов - это неплохой результат. Мы не собираемся останавливаться, у нас нет примеров запретов или принуждений, мы никого не отчисляли, не увольняли, но на сегодняшний день большинство все-таки относятся к этой проблеме серьезно и ответственно. Люди понимают, что отвечают за здоровье не только свое, но и тех, с кем они работают, - детей, - подтвердил Анатолий Локоть и напомнил, что сам он прививку уже сделал.

О РЕМОНТЕ ДОРОГ

Журналисты не могли не поинтересоваться темой глобального ремонта дорог в нашем городе. Сейчас эти вопросы волнуют каждого новосибирца. Мэр объяснил, что для решения проблемы недостаточного финансирования город участвует в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». Участие в нацпроекте позволяет ежегодно ремонтировать дороги на сумму около 1 миллиарда рублей. Анатолий Локоть отметил, что в этот проект попадают в основном крупные магистрали, такие как Колыванское и Гусинобродское шоссе, улица Кедровая. Сейчас ремонт доставляет жителям неудобства, но все понимают, что период ремонта закончится, а качественные дороги останутся.

Улица Петухова вошла в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

- Реконструкция - это не просто ремонт. Это, как правило, значительное изменение геометрии дороги, ее расширение с увеличением полос, что существенно увеличивает пропускную способность. А еще это ограждения, тротуары, светофоры. Поэтому метр ремонта дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» стоит значительно дороже. И создается двоякое впечатление: вроде бы отпущены большие деньги, а реконструированный участок дороги не очень длинный. Но это необходимые затраты, - подчеркнул Анатолий Локоть.

Он отметил, что проблема нехватки денег на ремонт дорог у города проговаривалась и в Заксобрании, и на сессии Совета депутатов города Новосибирска. Это дало результаты, и городу выделили из областного бюджета 278 миллионов рублей. На эти деньги запланировано отремонтировать 85 самых проблемных участков дорог. По словам мэра, их перечень не случаен - все согласовано с министерством транспорта Новосибирской области. И сейчас уже более 80 процентов этих объектов отремонтировано. Анатолий Локоть уточнил, что Новосибирск получил дополнительные 285 миллионов рублей, которые вместе с вложенными сэкономленными средствами помогут отремонтировать к концу года еще 10 городских улиц и важнейших перекрестков дорог в центре. В этот перечень вошли транспортное кольцо у городского цирка, аварийные участки на улицах Дуси Ковальчук, Кирова, Нарымской, Мичурина, Гоголя, Ленина, площадях Кондратюка и Лунинцев, а также на проспекте Димитрова. Немаловажно, что еще 180 миллионов рублей выделили на ремонт дорог и тротуаров частного сектора.

Ремонтные работы на улице Войкова идут полным ходом. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Мэр рассказал журналистам, что убирать снег этой зимой будут уже с помощью новой техники. По его словам, все необходимые закупочные процедуры проведены.

- Заводы-изготовители получили соответствующие заказы. В город поступят 20 единиц уборочной техники. Сроки поставки разные, но все машины поступят в город до конца текущего года, - рассказал Анатолий Локоть. - Это и КДМ (комбинированная дорожная машина. - Ред.), и погрузчики - как фронтальные, так и малоформатные, предназначенные для уборки тротуаров. А еще лаповые снегоуборщики, получившие прозвище «тещины ручки». 20 машин - это немного, но это только начало.

Также мэр отметил, что наш город очень большой: в один и тот же день где-то выпадает больше снега, где-то меньше - и грамотное перераспределение позволяет направлять снегоуборочную технику именно туда, где она необходима.

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

На вопрос о том, когда же в городе начнется отопительный сезон, мэр ответил, что здесь важно ориентироваться на погоду. И конечно, готовиться к отопительному сезону заранее. По словам Анатолия Локтя, уже завершились работы на теплосетях на улицах Писарева и Б. Богаткова, на остальных объектах ремонт тоже в стадии завершения. Все работы проходят с соблюдением установленных сроков.

В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ

В городе ведутся масштабные работы по подготовке к чемпионату мира по хоккею. Мэр отметил, что город не зря получил на этот период еще и статус новогодней столицы. Ведь такое важное спортивное мероприятие и организация красивого, праздничного досуга в нашем городе должны идти рука об руку.

- Для города это возможность показать себя людям и миру, а еще - привлечь инвестиции. Чемпионат пройдет, а все объекты останутся новосибирцам. Любой большой культурный или спортивный форум - это хороший стимул для рывка вперед, для развития города, - заметил Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть контролирует строительство перехода к новой ледовой арене - одного из самых важных объектов предстоящего чемпионата. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Он рассказал, что ударными темпами ведется реконструкция улиц, которые входят в так называемый «гостевой маршрут». На Вокзальной магистрали, площади Лыщинского, улице Станиславского ремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары. Мэр рассказал, что на Вокзальной магистрали запланировали ввести выделенную полосу для общественного транспорта. По его словам, это увеличит скорость движения и уменьшит пробки. Причем число парковочных мест это в целом не сократит.

- Я специально дал поручение специалистам мэрии подсчитать, сколько всего парковочных мест на Вокзальной магистрали, сколько из них не используется и сколько - ликвидируется с введением выделенной полосы для общественного транспорта. На основании этих данных мы сделали вывод, что парковочных мест останется достаточно, - добавил мэр.

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА СТАНЕТ БОЛЬШЕ

По заявлению мэра, в городе станет меньше маршруток, их планируют заменить автобусами. Для этого уже закуплено 55 новых машин и планируется вскоре купить еще 150 автобусов.

- Количество муниципального общественного транспорта будет увеличиваться. Это неизбежно! Это я прошу понять, ведь это прежде всего в интересах новосибирцев, - заверил журналистов Анатолий Локоть.

Новенькие автобусы уже вышли на маршруты в Новосибирске. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

«МЫ ВСЕ УСПЕЕМ»

Также мэр поделился результатами выездного совещания, которое прошло на территории Заельцовского парка. Мэр решительно и безапелляционно высказался по поводу того, что раньше по парковым дорожкам гоняли машины, создавая аварийные ситуации.

- Ездить через пешеходные дорожки в парковой зоне, как это было еще совсем недавно, нельзя! Такого больше не будет. Мы укладываем плитку, прокладываем дорожки и занимаемся благоустройством не для того, чтобы там ездили автомобили и мотоциклы. Никаких парковок среди деревьев! Кто-то думает, что раз это было, то и дальше продолжится. Нет, так не будет! - заявил мэр Новосибирска и подытожил встречу с журналистами такими словами: - Работы много, но город выполнит все, что намечено: встретит гостей обновленным, станет уютнее. Все очень хорошо понимают, что все делается для горожан.

Мэр подчеркнул, что при общении с теми, кто работает на объектах, он видит понимание и желание сделать работу качественно и вовремя:

- Именно поэтому у города все получится!

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