Последние новости Новосибирска на 8 сентября 2021 года: появилась новая побочка от ковида, сибирячка испекла торт для Моргенштерна

Главные новости на 8 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ / Влад КОМЯКОВ.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 сентября 2021 года: публикуем подборку самых важных событий в регионе.
НОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА
Пациенты, переболевшие ковидом, обнаружили у себя необычный побочный эффект: вирус изменил их восприятие цвета, цвета кажутся более «кислотными» и насыщенными.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ УВЕЛИЧИТСЯ В ДЕКАБРЕ
Так прогнозирует ученый из Новосибирска Сергей Седых. По его мнению, к концу года ожидается прирост заболеваемости в 2-3 раза.
НОВОСИБИРСКИЙ КОНДИТЕР ПОРАДОВАЛА МОРГЕНШТЕРНА
Жительница Новосибирска Надежда Дорнес стала одним из кондитеров, который пек торт на свадьбу эпатажного рэпера Моргенштерна. Попала она на торжество в рамках проекта проекта «Торт для Звезды». На свадьбу рэпера сибирячка испекла торт высотой больше полутора метров.
ПРОПАЛА ЧЕРЕПАШКА
У жительницы Затулинки Ольги потерялся домашний питомец — сухопутная черепашка Никанор. Когда хозяйка отвлеклась на прогулке на улице Зорге, шустрый Никанор исчез. Женщина просит всех неравнодушных откликнуться, если они видели ее питомца.
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