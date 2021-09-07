Не верь глазам своим: пациенты жалуются на новую побочку от коронавируса — он искажает зрение

Ковид, как оказалось, бьет и по зрению. Фото: Влад КОМЯКОВ

COVID-19 уже преподнес нам немало сюрпризов. Побочки типа паросмии (искажение запахов и вкусов) уже никого не удивляют. Но, как оказалось, вирус влияет и на глаза: вызывает конъюнктивит, блефарит (воспаление краев век), слезоточивость и резь, ухудшает зрение. А еще — меняет восприятие цветов.

— Сегодня обнаружил, что мой бордовый свитер, который я год не надевал, стал светло-красным. Сначала подумал: может, от старости выгорел? Но потом заметил, что оттенок поменяла и любимая фиолетовая рубашка... У кого-нибудь было изменение цветовосприятия после болезни? — поделился сибиряк в группе «Последствия COVID-19». Что интересно, видеть мир в других красках он начал спустя несколько месяцев после выздоровления от ковида, но к врачу так и не обратился.

В группе «Глаз алмаз — зрение после COVID-19» в социальных сетях люди делятся похожими историями:

— Болел коронавирусом в ноябре 2020 года. Уже в марте 2021-го, когда выходил на улицу и заходил в дом, при переключении со светлого на более темную обстановку все было в красных и розовых тонах. Так секунд 10 — 15, потом глаза привыкали к обстановке и цвет выравнивался. Сейчас проблем с адаптацией к свету нет, но фокус страдает до сих пор.

— Цвета кажутся более яркими и насыщенными в телевизоре и гаджетах. Красный цвет такой, будто кто-то выкрутил настройки на максимум, — пишут переболевшие.

Мы попробовали выяснить у специалистов, почему возникает такой побочный эффект и насколько он опасен.

Для офтальмологов этот симптом оказался в новинку: пациенты с подобными жалобами не приходили. А научных исследований о нарушении цветовосприятия после коронавируса пока нет.

— Я в своей практике не встречала изменения цветоощущения у пациентов. Возможно, случаи, про которые вы говорите, единичные или просто очень редкие. В научной литературе на сегодняшний день не встречала статистически достоверной информации по данному вопросу. У пациентов фиксируется снижение зрения, ухудшение его остроты, но не изменение цветовосприятия. Возможно, это связано с патологическими процессами внутри глаза или с субъективными впечатлениями больных. Но это лишь мнение, а не достоверный научный факт, — сообщила КП-Новосибирск Светлана Евгеньевна Александрова, офтальмолог клиники Пузыревского.

Хотя нарушение цветовосприятия не очень опасное состояние, врачи советуют не отсиживаться дома, а обращаться к специалистам.

— Это может быть связано с поражением вирусом нервных окончаний. Раз пропадает обоняние, то и рецепторы в глазу могут поражаться так же. Специального лечения не требуется, со временем все должно восстановиться, но наблюдаться у врача лишним не было бы, — считает невролог и остеопат Ольга Ивановна Бочанова.

КСТАТИ

«Явление редкое, надо изучить»

Вирусологи о таком побочном эффекте тоже слышат впервые.

— Это вопрос врачебный, он не касается вирусологии. За новой побочкой от каждой инфекции уследить трудно. Я подозреваю, что это явление очень редкое. А мужчина, который сообщил о нем, должен обратиться к врачу. Потому что информации только об изменении оттенков цвета явно недостаточно. Надо обращаться к квалифицированному офтальмологу, который тщательно обследует пациента и выдаст конкретное заключение. Тогда наука сможет изучить это явление и дать ответ, — прокомментировал КП-Новосибирск вирусолог Сергей Нетесов, бывший заместитель генерального директора центра «Вектор», молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ.

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