Ученый из Новосибирска прогнозирует рост заболеваемости ковидом в декабре 2021 года

Медицина может не справиться с такой большой волной заражений. Фото: Архив «КП» Фото: Олег Укладов

Новосибирский ученый Сергей Седых предсказал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Уже к декабрю 2021 года, по его словам, ежедневная сводка может показывать 100 зараженных в сутки.

— Ничего положительно сказать не могу и не хочу, нужно настраиваться на негативный сценарий, потому что люди продолжают не соблюдать элементарные меры предосторожности: не носят маски, не держат дистанцию, находясь в местах скопления людей, — рассказал КП-Новосибирск научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Седых.

По мнению Сергея Седых прошлогодний сценарий может спокойно повториться и в этом году, потому что потенциально ничего не поменялось. А вакцинировались недостаточно людей.

— Если в прошлом году у нас было порядка 20 тысяч заболевших и медицина не справлялась, то в этом году, если рост будет до 60 тысяч, например, то медицина совершенно точно не справится, — дополнил ученый.

Биолог уверен, вряд ли в декабре число заболевших вырастет в шесть раз в сравнении с сентябрем, ведь все таки-таки многие люди переболели, а кто-то вакцинировался. Поэтому, скорее всего, ожидается прирост по заболеваемости в 2-3 раза.

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