«Мы так переживаем за него!»: сибирячка ищет пропавшую на прогулке шуструю черепашку

Любимец семьи пропал накануне днем. Фото: предоставлено Ольгой Григорьевой.

У жительницы Затулинки Ольги потерялся домашний питомец — сухопутная черепашка Никанор. Малыш пропал на прогулке накануне днем, 6 сентября. По словам сибирячки, все произошло на улице Зорге, у дома № 40.

— Он очень шустрый, быстро передвигается, мог удрать в соседние дворы. Я вчера, получается, когда мы гуляли отвлеклась на кошку, а он исчез. Проблема в том, что черепашка наша сливается с листьями и травой, его сложно заметить. Но может кто-то из детей подобрал его. Мы его очень любим! Мы так переживаем за него! Будем благодарны всем за помощь в поиске нашего мальчика! — рассказала КП-Новосибирск Ольга, хозяйка шустрой черепашки.

Никанору около 6 лет. Отличительные черты малыша — скол на панцире в рисунке. А еще у него на задней лапке нет одного когтя. Фото: предоставлено Ольгой Григорьевой.

Никанору около 6 лет. Отличительные черты малыша — скол на панцире в рисунке. А еще у него на задней лапке нет одного когтя.

Сибирячка просит всех неравнодушных к ее беде откликнуться. Женщина обещает, нашедший черепашку обязательно получит вознаграждение. Фото: предоставлено Ольгой Григорьевой.

Сибирячка просит всех неравнодушных к ее беде откликнуться. Женщина обещает, нашедший черепашку обязательно получит вознаграждение. Тот, кто видел или нашел любимца семьи, может позвонить по номеру Ольги — 8-953-763-96-55

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