Кондитер из Новосибирска приготовила торт на свадьбу рэпера Моргенштерна

Над тортом трудились день и ночь 8 кондитеров. Фото: Надежда Дорнес

Жительница Новосибирска Надежда Дорнес наряду с другими кондитерами готовила торт на свадьбу эпатажного рэпера Моргенштерна. Все началось с проекта «Торт для Звезды», в котором сибирячка приняла участие.

— Торт мы готовили на свадьбу Моргенштерна. У меня был просто взрыв мозга, — рассказала КП-Новосибирск жительница Новосибирска.

Надежда — домашний кондитер. Она занимается выпечкой третий год. По совместительству сибирячка работает на АЗС оператором. По словам женщины, 25 августа она заполнила анкету на участие в проекте «Торт для Звезды». А уже на следующий день Надежда паковала чемоданы в Москву — ее взяли. 28 августа сибирячка приземлилась в столице, но по-прежнему не знала, для какой звезды будет готовиться торт.

— Я была на седьмом небе от счастья. Я не верила, что это вообще происходит со мной, — поделилась с КП-Новосибирск Надежда.

Свадебный торт готовили за четыре дня до мероприятия. Трудились над ним Надежда и ее 7 коллег с раннего утра и до поздней ночи. Торт был весом 6,66 килограмм, а высотой 1,66 сантиметров. Собирали ярусы кондитеры уже на палубе, где проходило торжество.

Как отметила сибирячка, само торжество прошло в легкой атмосфере. По ее мнению, не было никакого разделения на звездных и незвездных гостей. Из Москвы в Сибирь Надежда привезла море положительных эмоций и впечатлений, а главное бесценный опыт.

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