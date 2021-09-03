Последние новости Новосибирска на 3 сентября 2021 года: от коронавируса в июле умерли 1703 человека, нашли грабители, отобравших 50 миллионов рублей у сибиряка

Главные новости на 3 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ / Влад КОМЯКОВ.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 3 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.
СТАТИСТИКА РОССТАТА ПО УМЕРШИМ ОТ КОВИДА ОКАЗАЛАСЬ В 6 РАЗ БОЛЬШЕ
Росстат опубликовал данные об умерших от коронавируса в Новосибирской области в июле 2021 года. И выяснялось, что статистика оперштаба и Росстата сильно расходится — смертность из-за вируса оказалась в 6 раз больше.
НАШЛИ ГРАБИТЕЛЕЙ, ОТОБРАВШИХ 50 МИЛЛИОНОВ У СИБИРЯКА
Грабителей, отобравших у студента в Новосибирске сумку с 50 миллионами, задержали в Кемерово: преступники в тот момент находились в аэропорту. Однако при себе денег у них не оказалось. Полиция выясняет, куда парни дели 50 миллионов рублей.
ПАРНЮ, ПЕРЕБОЛЕВШЕМУ КОРОНАВИРУСОМ, НУЖНА ПЕРЕСАДКА КОСТНОГО МОЗГА
Беда случилась с сибиряком Николаем Рыбаченко: на него навалились сразу несколько болезней. Вначале у него выявили коронавирус, потом — апластическую анемию. Чтобы побороть недуг, Николаю нужен донор костного мозга.
ПО НОВОСИБИРСКУ ГУЛЯЛА ГОЛАЯ ЖЕНЩИНА
Раздетая сибирячка, абсолютно не стесняясь чужих взглядов, прогулялась по Ленинскому району. Женщина, держа в руках собственные трусы, танцевала и приставала к мужчинам.
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