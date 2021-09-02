Голая женщина прогулялась по левому берегу в Новосибирске

Голая женщина шла по городу. Фото: «Инцидент Новосибирск».

В Ленинском районе голая женщина шла вдоль дороги и по трамвайным путям: видео с ней появилось в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах видно, что сибирячка, держа в руке собственные трусы, не стесняется петь и танцевать. А с одним из прохожих, который явно не хотел с ней общаться, случилась потасовка - мужчине пришлось отбиваться от голой женщины.

Пользователи соцсетей в комментариях к видео шутят кто во что горазд:

- Вот это называется в активном поиске!

- Лучше бы я на сварку посмотрел.

- Может, у неё что-то случилось?

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