Голая женщина прогулялась по левому берегу в Новосибирске

Голая женщина шла по городу. Фото: «Инцидент Новосибирск».
В Ленинском районе голая женщина шла вдоль дороги и по трамвайным путям: видео с ней появилось в группе «Инцидент Новосибирск».
На кадрах видно, что сибирячка, держа в руке собственные трусы, не стесняется петь и танцевать. А с одним из прохожих, который явно не хотел с ней общаться, случилась потасовка - мужчине пришлось отбиваться от голой женщины.
Пользователи соцсетей в комментариях к видео шутят кто во что горазд:
- Вот это называется в активном поиске!
- Лучше бы я на сварку посмотрел.
- Может, у неё что-то случилось?
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