«Он был весь бледный и желтый»: 21-летнему парню после коронавируса требуется пересадка костного мозга

Парень заболел в конце июня. Фото: соцсети

Беда никогда не выбирает ни время, ни место. Она приходит неожиданно и сваливается как снег на голову. Так получилось и в семье 20-летнего Николая Рыбаченко. Сначала у парня подозревали гепатит, потом поставили диагноз «коронавирус», а в итоге врачи обнаружили у него апластическую анемию. Семья объявила сбор на анализы и пытается найти донора. История одной болезни — в материале КП-Новосибирск.

«КОСТНЫЙ МОЗГ НЕ ВЫРАБАТЫВАЕТ КРОВЬ»

Николай заболел в конце июня. Мама заметила, что у сына пожелтели глаза.

— Мы подумали, что у него гепатит, и пошли к врачу. У сына тогда взяли анализ на гепатит и сразу же на коронавирус. В итоге первый диагноз отменили, а COVID-19 подтвердился. Колю положили в больницу и прокапали антибиотики. Выписали с отрицательными результатами, да и цвет глаз стал нормальным, — рассказала КП-Новосибирск Эльмира, мама Николая.

Врачи заверили родных, что парень «пожелтел», потому что коронавирус дал осложнение на печень. Коля вернулся домой, пил таблетки, но в конце июля ему стало еще хуже.

— Он ходил последнее время бледный и осунувшийся. Мы записались к терапевту на прием, долго его ждали. В итоге у Коли произошло кровоизлияние в сетчатку глаза, и его снова забрали в больницу, — говорит сибирячка. — Когда пришли результаты анализа крови, врачи ахнули: не было ни гемоглобина, ни тромбоцитов, ни лейкоцитов.

Врачи поставили Николаю апластическую анемию (заболевание кроветворной системы, а точнее — кровь не вырабатывается костным мозгом. — Ред.).

— Врачи начали стимулировать Коле костный мозг. Ему становилось только хуже. Поднялась температура. Сыну постоянно капают тромбоциты. Как только перестают делать эту процедуру, показатели падают. Врачи сказали, что потребуется пересадка костного мозга, — объясняет женщина.

«ДОНОРОМ МОЖЕТ СТАТЬ БРАТ»

Встал вопрос о том, кто же будет донором для Коли. У Эльмиры шестеро сыновей, и они попробуют спасти брата.

— Им нужно сдать анализы. Если все в порядке, то костный мозг одного из моих сыновей пересадят Коле. Такие операции делаются только в Санкт-Петербурге, в центре гематологии ПСПБГМУ имени академика Павлова, — добавляет Эльмира. — Один анализ стоит 40 тысяч рублей.

Пока что братья и мать не могут попасть в больницу из-за пандемии. Они поддерживают Колю на расстоянии, носят ему передачки. Парень же в свою очередь не падает духом и надеется на скорейшее выздоровление.

Семья Николая открыла сбор средств на анализы и перелет. В общей сложности для начала им нужно всего 500 тысяч рублей. Они надеются, что хотя бы один из братьев подойдет и не нужно будет искать других доноров. Ведь это время, которого у Коли совсем нет.

Уважаемые читатели, если вы хотите помочь Николаю, напишите нам по номеру 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.