Росстат: смертность от коронавируса в Новосибирской области в шесть раз выше, чем в данных оперштаба

Врачи не смогли спасти 1703 сибиряков, заболевших коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Росстат обнародовал статистику об умерших от коронавируса в Новосибирской области за июль 2021 года, и она отличается от тех данных, который предоставляет региональный оперштаб.

Итак, согласно рассчетам Росстата, в июле 2021 года болезнь унесла жизни 1703 человек в Новосибирской области. А вот у оперштаба цифры в шесть раз меньше: если 1 июля он сообщал о 2072 умерших от коронавируса в регионе с начала па, то к 31 июля эта цифра увеличилась до 2340 человек. То есть в июле, по данным опештаба, от ковида умерли менее 300 человек.

Почему возникает такая разница? В минздраве ее объясняют тем, что в статистику оперштаба попадают те, чьей основной причиной смерти стал именно коронавирус, а не болезни, которые обострились на его фоне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.