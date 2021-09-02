Росстат: смертность от коронавируса в Новосибирской области в шесть раз выше, чем в данных оперштаба

Врачи не смогли спасти 1703 сибиряков, заболевших коронавирусом.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Росстат обнародовал статистику об умерших от коронавируса в Новосибирской области за июль 2021 года, и она отличается от тех данных, который предоставляет региональный оперштаб.
Итак, согласно рассчетам Росстата, в июле 2021 года болезнь унесла жизни 1703 человек в Новосибирской области. А вот у оперштаба цифры в шесть раз меньше: если 1 июля он сообщал о 2072 умерших от коронавируса в регионе с начала па, то к 31 июля эта цифра увеличилась до 2340 человек. То есть в июле, по данным опештаба, от ковида умерли менее 300 человек.
Почему возникает такая разница? В минздраве ее объясняют тем, что в статистику оперштаба попадают те, чьей основной причиной смерти стал именно коронавирус, а не болезни, которые обострились на его фоне.
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