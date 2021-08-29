Последние новости Новосибирска на 29 августа 2021 года: 14-летнего подростка нашли погибшим, в ДТП разбились два парня и девочка-подросток

В ДТП погибли три человека, 14-летнего подростка нашли погибшим. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области\"ЛизаАлерт Новосибирск"

Мы собрали последние новости Новосибирска на 29 августа 2021 года: обо всех самых важных событиях региона — в нашей подборке.

14-ЛЕТНЕГО ПОДРОСТКА НАШЛИ ПОГИБШИМ

В Новосибирске трагедией завершились поиски пропавшего 14-летнего подростка. Как сообщали волонтеры, мальчик ушел из дома в Первомайском районе еще днем 23 августа. С этого момента восьмиклассник не выходил на связь, и родители забили тревогу. К поискам подключились следователи и спасатели, и 27 августа сотрудника МАСС нашли в воде тело умершего мальчика. Как пояснили следователи, никаких травм, которые указывали бы на насильственную смерть на теле подростка не обнаружили. Сейчас по данному факту проводится проверка.

В ДТП ПОГИБЛИ ДВА ПАРНЯ И ДЕВОЧКА-ПОДРОСТОК

Рано утром в субботу, 28 августа, в Дзержинском районе Новосибирска произошло страшное ДТП. На улице Полякова разбился автомобиль ВАЗ 2114: в аварии погибли два молодых парня и 17-летняя девочка-подросток, еще один сибиряк попал в больницу в тяжелом состоянии. Как рассказали КП-Новосибирск друзья погибших ребят, в момент ДТП за рулем находился не сам 19-летний владелец авто, а один из его друзей. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

В НОВОСИБИРСКОЙ ШКОЛЕ ПОЯВИТСЯ УЧИТЕЛЬ-РОБОТ

Робота-учителя будут тестировать на базе новосибирского лицея №22 «Надежда Сибири». Чудо техники привезут в школу уже этой осенью, планируется, что работать он начнет в ноябре. Робот будет помогать педагогам вести занятия. Как пояснила КП-Новосибирск директор лицея, пока что он способен выполнять только основные серверные функции: прочитать небольшую лекцию, показать презентацию, отметить отсутствующих в классе, проверить какие-нибудь элементарные задания у учеников, задать им простые вопросы и оценить ответы. Послужит робот также наглядным пособием для ребят: на уроках робототехники старшеклассники будут разрабатывать для него программное обеспечение.

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