Дал другу порулить: стали известны подробности страшной аварии, унесшей жизнь двух парней и девочки-подростка в Новосибирске

19-летний парень и его 17-летняя девушка погибли в ДТП. Фото: личный архив

Рано утром в субботу, 28 августа, в Дзержинском районе Новосибирска произошло страшное ДТП. На улице Полякова разбился автомобиль ВАЗ 2114: в аварии погибли два молодых парня и девочка-подросток, еще один сибиряк попал в больницу в тяжелом состоянии. Друзья погибших ребят рассказали КП-Новосибирск подробности трагедии.

— Это машина моего друга, ему было 19-лет. В этот раз он вместе со своей девушкой, которой было 17, и еще двумя друзьями поехал прокатиться. Куда они собирались, я не знаю, но в этот раз за рулем был не мой друг, а как раз один из тех его знакомых. И вот как все это закончилось, — рассказал КП-Новосибирск друг погибших ребят.

Машина сильно повреждена после аварии. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

По словам молодого человека, произошедшее до сих пор не укладывается в голове у всех, кто знал погибших ребят. Ведь молодые люди, чьи жизни забрал несчастный случай, вели абсолютно обычную жизнь. 19-летний парень учился в вузе, а его 17-летняя девушка — в техникуме. Друзья рассказывают, что они уже давно были вместе.

— У них столько планов было…Друг мой на учебу собирался 1 сентября, ничего беды не предвещало. Планировал еще потом машину поменять на иномарку. Да вот не успел, — вспоминает друг молодых людей.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

По предварительной информации, за рулем авто в момент аварии был молодой парень, который сейчас находится в больнице. Однако достоверно это пока неизвестно. На месте аварии работала следственно-оперативная группа, сейчас все обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

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