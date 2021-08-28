В Новосибирске в страшной аварии погибли двое парней и девочка-подросток

Авария унесла жизни трех человек. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Рано утром в субботу, 28 августа, в Дзержинском районе произошло жуткое ДТП: там на улице Полякова погибли три человека, которые ехали в ВАЗ 2114.

- Автомобиль ехал со стороны улицы Звонорева в сторону проспекта Дзержинского, и у дома №169 корпус 2 на проспекте Дзержинского наехал на препятствие, - рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

Удар был такой силы. что на месте аварии погибли три человека: девочка-подросток, которой на вид около 17 лет, и двое парней, которым на вид 20 лет.

- Еще один парень получил серьезные травмы т находится в больнице, - пояснили в ведомствею

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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