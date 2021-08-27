«Боимся, что мог утонуть»: спасатели ищут подростка, пропавшего у реки Иня в Новосибирске

В Новосибирске в Первомайском районе спасатели ищут подростка. Фото: предоставлено очевидцами

В Новосибирске в Первомайском районе спасатели ищут подростка. По словам очевидцев, мальчик примерно 16 лет пропал около реки Иня в микрорайоне Весенний. Сибиряки опасаются, что ребенок мог утонуть.

— Сейчас на месте работают спасатели, ищут мальчика в близлежащей местности и вниз по течению реки. Мы все надеемся на хороший исход, но тут в этом месте на воде довольно опасно, боимся, как бы тут чего с мальчиком не приключилось, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Напомним, примерно в этом же месте на реке Иня в июле произошла трагедия. Там утонул 7-летний мальчик. Как рассказывали ранее КП-Новосибирск очевидцы, ребенок вместе с друзьями отправился купаться на речку с друзьями, но развлечение закончилось трагедией.

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На месте ЧП работают водолазы, а следователи уже начали проверку (подробнее).

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