«Бабушка кричала: «За что мне это?»: в Новосибирске в реке Иня утонул 7-летний мальчик

В реке Иня в Микрорайоне Весенний утонул 7-летний мальчик. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске вечером 23 июля в реке Иня в Микрорайоне Весенний утонул 7-летний мальчик. По словам очевидцев, он вместе с друзьями отправился купаться, однако развлечение закончилось трагедией.

— У нас это место на реке хоть и мелкое, но течение там сильное. Часто происходят всякие вещи: вот только сегодня утром мужчина там чуть не утонул. А под вечер новая трагедия. Я сама всего не видела, узнала только когда это стали обсуждать в наших домовых чатах, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Евгения. — Как я поняла, мальчиков было четверо, они пошли купаться и вот, один из них на воде не удержался… Я потом выглянула в окно, оно у меня как раз на реку выходит, там уже была полиция, бабушка какая-то кричала «За что мне это?»… Потом уже приехали водолазы, сейчас еще работают они на месте.

На месте работают водолазы. Фото: Евгений КОЧКИН

В произошедшем также разбираются следователи. Специалисты СКР выехали на место ЧП.

— Специалисты осмотрели место происшествия, опросили родственников погибшего ребенка, очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, по данному факту проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, — пояснили в областном Следственном комитете.

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