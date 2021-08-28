В Новосибирской школе будут тестировать робота-учителя

Робот будет помогать педагогам вести занятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ\предоставлено лицеем №22

Новый учебный год для учеников лицея №22 «Надежда Сибири» в Новосибирске начнется с весьма нестандартным педсоставом. На уроках помогать педагогам будет…робот.

— Создать такой проект предложили родители наших учеников и бизнес-партнеры лицея. Мы согласовали его с областным министерством образования и министерством цифрового развития, и стали ждать нашего робота-помощника. Прибыть к нам из-за границы он должен был еще в прошлом году, однако тут свои коррективы внесла пандемия. Поэтому наши планы слегка изменились, и мы ждем его в этом учебном году, — рассказала КП-Новосибирск директор лицея Лариса Потеряева.

Особого управления такой робот не требует: он запрограммирован на выполнение простых задач. Перемещается чудо техники почти как робот-пылесос, имеет руки, которыми он ловко пользуется, и некое подобие лица-смайлика на экране. Нуждается он разве что в регулярной подзарядке. По всему миру такие роботы уже работают ассистентами в магазинах, аэропортах, отелях. Конечно, место полноценного учителя он не займет, но будет служить педагогам в качестве палочки-выручалочки на занятиях.

— Пока он может выполнять только основные сервисные функции: прочитать небольшую лекцию, показать презентацию, отметить отсутствующих в классе, проверить какие-нибудь элементарные задания у учеников, задать им простые вопросы и оценить ответы, — пояснила директор. — Мы надеемся, что это сможет помочь учителю больше работать индивидуально с каждым учеником, больше времени посвящать творчеству на занятиях, делегируя роботу простые задачи.

Планируется, что работать в новосибирской школе робот сможет в начале ноября. Пока его планируют задействовать на уроках робототехники, английского языка и классных часах, посвященных теме ПДД. Кроме того, он сам по себе будет служить наглядным пособием для ребят. На той же робототехнике старшие школьники будут разрабатывать для него программное обеспечение, чтобы со временем робот развивался.

Возможно, после «прокачки» и обновлений он сможет выполнять больше работы и помогать педагогам и на других занятиях.

— Наверное, чтобы ответить на вопрос, может ли робот заменить учителя-человека, нужно понять, о каком учителе речь. Если педагог сам уже как робот и его работа сведена только к технической услуге, то тут, наверное, уже и машина справится, сейчас ведь есть такие роботы, которые очень многое умеют. Но если учитель в своей работе старается не только давать детям знания в рамках программы, но и привить школьникам какие-то ценности, вложить в них что-то большее, то такого, конечно, робот не заменит, — пояснила Лариса Потеряева.

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