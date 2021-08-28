Поиски 14-летнего подростка, пропавшего в Новосибирске, завершились трагедией

Школьника нашли погибшим. Фото: «Лиза Алерт».

Полиция и волонтеры четверо суток искали пропавшего 14-летнего Олега*: как сообщил источник КП-Новосибирск, школьник ушел из своего дома на улице Мелиоративной в Первомайском районе около часа дня 23 августа. Когда подросток не вернулся домой, родители забили тревогу:

- Олег учился в 8 классе, никогда раньше не сбегал из дома, - сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Телефон у него оказался отключенным, и родители обратились в полицию.

К поискам подключились следователи и спасатели, и 27 августа сотрудника МАСС нашли в воде тело умершего восьмиклассника.

- Его обнаружили в реке Обь на территории Железнодорожного района Новосибирска, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Никаких травм, которые указывали бы на насильственную смерть на теле подростка не обнаружили.

Следователи осмотрели место, где погиб школьник, и выясняют все обстоятельства его гибели. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, после которого будет принято решение о возбуждении уголовного тела.

*Имя ребенка изменено.

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