Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 августа 2021 года: компенсация за побочку от прививки и новые открытия ученых

В регионе продолжает расти количество заболевших.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Последние новости о коронавирусе в Новосибирске на 21 августа 2021 года, увы, не радуют: за прошедшие сутки в регионе заболел 181 человек, и третья волна по-прежнему не собирается спадать.
Всего с начала пандемии в Новосибирске зарегистрировано 56555 заболевших.
ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ
За последнюю неделю коронавирусом заболевали от 181 до 190 человек ежедневно. Высок и уровень смертности: ежедневно от ковида в регионе умирают 9-12 человек, среди них были как совсем молодые (21-летняя девушка), так и долгожители (98-летний мужчина).
ЗА ПОБОЧКИ ОТ ВАКЦИНЫ ДАЮТ КОМПЕНСАЦИЮ
Сибирякам, у которых после вакцинации от коронавируса наступили тяжелые последствия, а также родственникам умерших вследствие вакцинации государство выплачивает денежную компенсацию. При каких именно осложнениях ее можно получить, рассказано здесь.
ВИРУСОЛОГ РАССКАЗАЛ О НЕОЖИДАННОМ ЭФФЕКТЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА
Ученые из Новосибирска открыли необычные свойства вакцины. Если раньше они боялись, что прививка вызовет новые мутации вируса, то теперь пришли к совсем другим выводам.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 181 человек
Количество пациентов в реанимации: 194 человека
Масочный режим: продлен до конца сентября 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.
Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.
Рестораны и бары: открыты, персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса.
Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Наполняемость залов — 80 % зрителей.
Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры
Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.
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