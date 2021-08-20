Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 августа 2021 года: компенсация за побочку от прививки и новые открытия ученых

В регионе продолжает расти количество заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе в Новосибирске на 21 августа 2021 года, увы, не радуют: за прошедшие сутки в регионе заболел 181 человек, и третья волна по-прежнему не собирается спадать.

Всего с начала пандемии в Новосибирске зарегистрировано 56555 заболевших.

ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ

За последнюю неделю коронавирусом заболевали от 181 до 190 человек ежедневно. Высок и уровень смертности: ежедневно от ковида в регионе умирают 9-12 человек, среди них были как совсем молодые (21-летняя девушка), так и долгожители (98-летний мужчина).

ЗА ПОБОЧКИ ОТ ВАКЦИНЫ ДАЮТ КОМПЕНСАЦИЮ

Сибирякам, у которых после вакцинации от коронавируса наступили тяжелые последствия, а также родственникам умерших вследствие вакцинации государство выплачивает денежную компенсацию. При каких именно осложнениях ее можно получить, рассказано здесь.

ВИРУСОЛОГ РАССКАЗАЛ О НЕОЖИДАННОМ ЭФФЕКТЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА

Ученые из Новосибирска открыли необычные свойства вакцины. Если раньше они боялись, что прививка вызовет новые мутации вируса, то теперь пришли к совсем другим выводам.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 181 человек

Количество пациентов в реанимации: 194 человека

Масочный режим: продлен до конца сентября 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты, персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Наполняемость залов — 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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