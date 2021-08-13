Компенсация за побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 в Новосибирске: размер выплаты, кому положена, как получить

Компенсацию готовы платить за особо тяжелые последствия от вакцины.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прививки от ковида не все переносят хорошо, а бывает, что и крайне тяжело. Именно в таких случаях полагается компенсация за побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.
— Единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация положены гражданам, у которых наступило поствакцинальное осложнение, а также членам семьи гражданина в случае его смерти из-за поствакцинального осложнения, — сообщили в пресс-службе министерства труда и соцразвития Новосибирской области.
К осложнениям, за которые государство готово платить, относятся только тяжелые последствия:
— анафилактический шок;
— тяжелые аллергические реакции;
— энцефалит;
— вакцино-ассоциированный полиомиелит;
— энцефалопатия, серозный менингит, неврит, полиневрит;
— генерализованная инфекция, остеит, остит, остеомиелит, вызванные вакциной;
— хронический артрит.
Новосибирцы смогут рассчитывать на помощь от государства, но только небольшую.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
— Если гражданин признан инвалидом вследствие поствакцинального осложнения, он вправе получить государственное единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей и ежемесячную денежную прибавку к пенсии в размере 1427,15 рубля. В случае наступления смерти членам семьи выплачивается компенсация в размере 30 тысяч рублей, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе областного минсоцтруда.
Деньги на выплаты выделяются из федерального бюджета. Получить их можно в центрах соцподдержки населения. Для получения компенсации необходимо предоставить документы, подтверждающие факт поствакцинального осложнения.
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