Компенсация за побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 в Новосибирске: размер выплаты, кому положена, как получить

Компенсацию готовы платить за особо тяжелые последствия от вакцины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прививки от ковида не все переносят хорошо, а бывает, что и крайне тяжело. Именно в таких случаях полагается компенсация за побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.

— Единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация положены гражданам, у которых наступило поствакцинальное осложнение, а также членам семьи гражданина в случае его смерти из-за поствакцинального осложнения, — сообщили в пресс-службе министерства труда и соцразвития Новосибирской области.

К осложнениям, за которые государство готово платить, относятся только тяжелые последствия:

— анафилактический шок;

— тяжелые аллергические реакции;

— энцефалит;

— вакцино-ассоциированный полиомиелит;

— энцефалопатия, серозный менингит, неврит, полиневрит;

— генерализованная инфекция, остеит, остит, остеомиелит, вызванные вакциной;

— хронический артрит.

Новосибирцы смогут рассчитывать на помощь от государства, но только небольшую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Если гражданин признан инвалидом вследствие поствакцинального осложнения, он вправе получить государственное единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей и ежемесячную денежную прибавку к пенсии в размере 1427,15 рубля. В случае наступления смерти членам семьи выплачивается компенсация в размере 30 тысяч рублей, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе областного минсоцтруда.

Деньги на выплаты выделяются из федерального бюджета. Получить их можно в центрах соцподдержки населения. Для получения компенсации необходимо предоставить документы, подтверждающие факт поствакцинального осложнения.

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