Коронавирус взялся за молодых: в Новосибирске ковид унес жизнь 21-летней девушки

COVID-19 начал поражать молодых.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирской области от коронавируса скончалась 21-летняя девушка. Об этом сообщили в оперштабе региона. А многие заметили из тех же сводок, что болезнь с каждым месяцем молодеет. Если еще в июне средний возраст умерших был 70 — 80 лет, то в августе уже сообщают о жертвах вируса, которым 30 — 40 лет. И вот в статистике новый антирекорд — 21-летняя пациентка, которую не удалось спасти.
Новосибирский вирусолог Александр Шестопалов объяснил, почему болезнь начала молодеть.
— Все просто: вирус адаптируется под новые условия существования. Он познает новый контингент людей. И если раньше COVID-19 выбивал слабых стариков, то сейчас взялся за молодых, — рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).
По словам вирусолога, нельзя точно сказать, что девушка умерла именно от коронавируса. У нее могли быть и другие сопутствующие заболевания, обострившиеся на фоне COVID-19.
— Чтобы такого не было, нужно прививаться. Другого способа еще не придумали. Тем более вакцина есть, — говорит ученый.
Напомним, что за прошедшие сутки от коронавируса скончалось 10 человек. Это были мужчины в возрасте 42, 79 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет, а также женщины в возрасте 21, 66, 67, 69, 71 и 88 лет. Всего с начала пандемии в регионе умер 2501 человек.
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