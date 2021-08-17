Вирусолог рассказал о неожиданном эффекте вакцинации от ковида

Вакцинация помогает снижать количество мутаций коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным министерства здравоохранения РФ, уже более 37 миллионов россиян вакцинировались от коронавируса. И если сначала некоторые вирусологи опасались, что прививки могут спровоцировать появление новых мутаций заразы, то сейчас изучают совершенно неожиданный эффект от вакцинации. Об этом рассказал Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины.

- Изначально вирусологи предполагали, что вакцинация вызовет появление новые мутации ковида. Вирус приспосабливается, учится обходить иммунную защиту, которая появляется у вакцинированного человека. И, по логике, должно было произойти так: чем больше вакцин и привитых, тем больше мутаций. Но сейчас появились исследования, которые рассказывают совсем о другом эффекте: вакцинация, наоборот, снижает количество мутаций!

- Почему так происходит?

- В этом еще предстоит разобраться, но основных факторов, на мой взгляд, два: первый - уменьшение количества больных, поскольку если вакцинированные люди и заражаются, то болеют в более легкой форме. Второй - снижение вирусной нагрузки в целом – в науке это называется вирусемией. Если говорить проще, то вируса становится меньше, и ему тяжелее мутировать.

- В каких странах это явление сейчас наблюдается?

- Там, где уровень вакцинации наиболее высокий – к примеру, в Израиле, Исландии. И чем меньше будет мутаций и дальше – тем лучше для борьбы с пандемией.

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