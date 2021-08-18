Сводка по коронавирусу Новосибирск, 18 августа: от болезни умер 98-летний мужчина

Коронавирус унес жизнь 98-летнего пенсионера. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 18 августа: в областном оперштабе рассказали, что от коронавируса в Новосибирской области умерли еще 12 человек. Среди них оказался долгожитель.

— Это мужчины в возрасте 63 и 98 лет и женщины в возрасте 55, 60, 69, 70, 73, 79, 82, 85 лет, а также две женщины в возрасте 63 лет. Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса умерли 2 522 человека, — сообщили в областном оперативном штабе.

COVID-19 за последние сутки в регионе диагностировали еще у 184 человек, с выздоровлением выписали еще 104 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 56 187 случаев коронавируса, в том числе у 4 271 ребенка. С выздоровлением уже выписаны в сумме 46 589 пациентов.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 670 человек, в том числе 39 детей. В реанимации находится 190 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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