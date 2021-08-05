Последние новости Новосибирска на 5 августа 2021 года: дождь затопил город, отчим избил пасынка

Последние новости на 5 августа 2021. Фото: предоставлено Станиславом Девятовым / Виктория МИНАЕВА.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 августа 2021 года: в нашей подборке вы узнаете обо всех главных событиях в столице Сибири.
ГРОЗА В НОВОСИБИРСКЕ
Вечером 4 августа в городе разбушевалась стихия: сибиряки, которые шли домой с работы, попали под сильный ливень. Улицы превратились в реки, а в небе сверкала молния. Синоптики предупредили: такая погода будет еще три дня.
ОТЧИМ ИЗБИЛ 7-ЛЕТНЕГО ПАСЫНКА
В Новосибирске отчим жестоко избил 7-летнего пасынка шнуром от электрочайника. Травмы по всему телу у ребенка заметили соседи: по словам сибиряков, мальчика били тем, что первое попалось под руку, и даже могли выбить глаз. За ребенка вступился учитель брейк-данса, увидев следы побоев на лице ученика.
УТОНУЛА ГОДОВАЛАЯ ДЕВОЧКА
В Колыванском районе случилась трагедия: годовалая девочка, оставленная без присмотра, захлебнулась в детском бассейне. Спасти ее, увы, не смогли.
ЗАБРОШЕННЫЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
«Комсомолка» продолжает серию обзоров заброшенных мест под Новосибирском. В этот раз — лагерь им. С. Тюленина, полуразвалившиеся корпуса которого нагоняют страх и вызывают интерес у блогеров.
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