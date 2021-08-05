Последние новости Новосибирска на 5 августа 2021 года: дождь затопил город, отчим избил пасынка

Последние новости на 5 августа 2021. Фото: предоставлено Станиславом Девятовым / Виктория МИНАЕВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 августа 2021 года: в нашей подборке вы узнаете обо всех главных событиях в столице Сибири.

ГРОЗА В НОВОСИБИРСКЕ

Вечером 4 августа в городе разбушевалась стихия: сибиряки, которые шли домой с работы, попали под сильный ливень. Улицы превратились в реки, а в небе сверкала молния. Синоптики предупредили: такая погода будет еще три дня.

ОТЧИМ ИЗБИЛ 7-ЛЕТНЕГО ПАСЫНКА

В Новосибирске отчим жестоко избил 7-летнего пасынка шнуром от электрочайника. Травмы по всему телу у ребенка заметили соседи: по словам сибиряков, мальчика били тем, что первое попалось под руку, и даже могли выбить глаз. За ребенка вступился учитель брейк-данса, увидев следы побоев на лице ученика.

УТОНУЛА ГОДОВАЛАЯ ДЕВОЧКА

В Колыванском районе случилась трагедия: годовалая девочка, оставленная без присмотра, захлебнулась в детском бассейне. Спасти ее, увы, не смогли.

ЗАБРОШЕННЫЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

«Комсомолка» продолжает серию обзоров заброшенных мест под Новосибирском. В этот раз — лагерь им. С. Тюленина, полуразвалившиеся корпуса которого нагоняют страх и вызывают интерес у блогеров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.