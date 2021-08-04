«Упала в детский бассейн»: подробности гибели годовалой девочки под Новосибирском

Ребенок свалился в обычный детский бассейн Фото: Борис КУДРЯВОВ

Годовалая девочка захлебнулась во дворе собственного дома в селе под Новосибирском. В администрации Колыванского района рассказали подробности трагедии.

Напомним, ранее сообщалость, что девочка упала в покрышку, куда была налита вода, но чиновники говорят, что это был детский бассейн.

- Семья положительная, на учетах не состоит. Это большое горе для всех нас, соболезнования родителям, — рассказал «КП-Новосибирск» глава Колыванского района Евгений Артюхов.

В администрации также рассказали об обстоятельствах трагедии?

— Мать приглядывала за детьми, но отвлеклась и пошла вытаскивать белье из стиральной машинки. В этот момент девочка ходила вокруг бассейна и свалилась в него. Эта семья приехала к нам из Казахстана. Двое детей у них было — двухлетний мальчик и эта годовалая девочка. Мама была домохозяйкой, а отец работал оператором зернотока. Не пьют. К сожалению, это несчастный случай, — добавили в администрации.

Напмним, трагедия случилась днем 2 августа в селе Новотырышкино. Годовалая девочка захлебнулась при падении в крупную покрышку, сообщил «КП-Новосибирск» источник в полиции. Родители вытащили ребенка и передали «скорой помощи», девочка впала в кому.

Ребенка в крайне тяжелом состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за жизнь малышки, но она скончалась, не приходя в сознание.

Редакция «КП-Новосибирск» выражает соболезнования семье погибшей.

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