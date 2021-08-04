Годовалая девочка захлебнулась в покрышке от трактора под Новосибирском

Девочка подключена к аппарату ИВЛ Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЧП произошло днем 2 августа в селе под Колыванью в Новосибирской области. Местные жители сообщили о годовалой девочке, которая наглоталась воды. В ограде частоного дома малышка, оставленная без присмотра мамой, упала в колесо с водой.

— Девочку доставили в реанимацию Колыванской ЦРБ в очень тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ, всю ночь врачи боролись за ее жизнь. Утром 3 августа ребенка не стало, — сообщил «КП-Новосибирск» источник в правоохранительных органах.

Как стало известно КП-Новосибирск, в ПДН Колыванского района проводят проверку. Редакция подготовила запрос в органы опеки по характеристике семьи ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.