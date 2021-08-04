«Бил ребенка проводом даже по глазам»: учитель танцев вступился за избитого отчимом мальчика

На лице у мальчика серьезная рана. Фото: предоставлено Станиславом Девятовым

Сибиряк Станислав Девятов более 20 лет преподает брейк-данс детям и подросткам, в том числе из малообеспеченных и неблагополучных семей. Днем 2 августа, когда сибиряк вышел на улицу, соседские дети подбежали поздороваться. Среди них был и семилетний Костя*. Ребенок был в кепке и боялся поднять голову. Станислав разглядел шрамы и спросил у мальчишки, что случилось.

— Костя сказал, что Олег, его отчим, избил проводом от чайника. Взглянув на следы побоев, я сделал вывод, что они наносились куда попало, без разбора. Шрам есть даже возле глаза. А если бы отчим этим ударом ребенку глаз выбил? Что должен натворить ребенок, чтобы заслужить такие наказания? Я сам отец, поэтому испытал шок, — рассказал КП-Новосибирск Станислав Девятов.

Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре. Фото: предоставлено Станиславом Девятовым

Педагог решил написать заявление в полицию и опубликовал пост на своей странице в Инстаграме. Попросил огласки — на пост откликнулись более 12 тысяч человек.

— Я всех детей в районе знаю, но такое увидел впервые. Обычно детей наказывают за двойки, не пускают на тренировки, но это — за гранью понимания. Костя подрался с другим мальчиком, его родители пришли к маме Костя и пожаловались. Это и стало поводом избить ребенка, — продолжает Станислав Девятов.

Сотрудники ПДН изъяли ребенка из семьи, а следователи возбудили два уголовных дела («Побои» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка»). Проверку по данному факту проводит также прокуратура.

— Я живу рядом, поэтому буду приглядывать. Если честно, очень удивлен реакцией общественности. Спасибо каждому за комментарии и репосты. Важно, чтобы каждый взрослый пресекал подобные деяния в отношении беззащитных детей, — добавил преподаватель танцев Станислав Девятов.

* Имя ребенка изменено по этическим соображениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мог выбить глаз»: в Новосибирске отчим жестоко избил 7-летнего пасынка

В произошедшем сейчас разбираются следователи и прокуратура (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.