«Мог выбить глаз»: в Новосибирске отчим жестоко избил 7-летнего пасынка

В Новосибирске отчим жестоко избил 7-летнего пасынка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске отчим жестоко избил 7-летнего пасынка. Травмы по всему телу у ребенка заметили соседи: по словам сибиряков, мальчика били тем, что первое попалось под руку и даже могли выбить глаз. Взрослые и обратились в полицию. А сейчас делом заинтересовался следственный комитет.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений 7-летнему мальчику, — сообщили в областном следственном комитете.

Известно, что мальчик, вместе со своим 4-летним братом, жил со своей 27-летней мамой и ее 35-летним сожителем. Именно он, по словам мальчика, его и избил. Сейчас ребенок помещен в центр реабилитации «Виктория». Следователи с участием педагога и психолога уже опросили ребенка, назначили судебно-медицинская экспертизу, которая установит степень тяжести травм ребенка.

Проверку по данному факту, тем временем, начала также областная прокуратура. Ведомство проверит исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка.

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